Молдаване в плену у талибов: подробности от Генпрокуратуры

Молдавские правоохранительные органы прокомментировали появившийся в сети ролик с изображением двух граждан, находящихся в плену у талибов.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы прокомментировала появившееся в местных СМИ видео, на котором пилот Лионел Буруянэ и инженер Михаил Крихан, попавшие в плен к талибам в 2015 году, когда их вертолет был сбит в Афганистане, просят помочь им вернуться домой.

© Sputnik / В. Киселев Два года в афганском плену: когда освободят молдавских летчиков

Несколько лет в плену

В конце ноября 2015 года на территории Афганистана потерпел крушение молдавский вертолет MI 17-1V. На его борту находились 18 пассажиров и три члена молдавского экипажа. Борт выполнял в Афганистане гражданскую миссию и работал на правительство США, а также оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков "Талибана". В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело доставили в Молдову 17 декабря того же года. В плену у боевиков остаются два гражданина Молдовы. Власти республики отмечают, что продолжают работать со всеми международными структурами по разрешению данного вопроса.

В четверг, 12 апреля 2018 года, на одном из молдавских телеканалов была опубликована видеозапись с изображением пленников, которые просят о помощи.

Генпрокуратура Молдовы уточняет

В пресс-службе Генеральной прокуратуры республики заявили, что молдавские власти давно предпринимают действия для решения в наиболее безопасных и оптимальных условиях ситуации, связанной с двумя гражданами Республики Молдова, которые находятся в заложниках в Афганистане.

"Данные, распространенные в эти дни в прессе некими личностями, полностью безответственны и могут поставить под угрозу жизни людей, находящихся в заложниках, а также скомпрометировать предпринимаемые действия", — добавили в прокуратуре.

Правоохранительные органы призывали представителей прессы проявить максимум осторожности и сдержанности при публикации информации, распространяемой в общественном пространстве несанкционированными лицами.

"Речь идет о случае, который касается жизней наших сограждан, и любой популистский или политический подход может привести к серьезным последствиям проводящейся спецоперации. Обращаем внимание лиц, распространяющих информацию, ставящую под угрозу жизни заложников, о правовых последствиях, которые они могут понести в случае, если их действия породят негативный поворот в этой ситуации", — отметили в прокуратуре.