Антикоррупционный центр Молдовы ждут перемены: это произойдет совсем скоро

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Семеро кандидатов претендуют на пост замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь структуры Виктория Тимуш.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент назначил нового главу Антикоррупционного центра Молдовы

НАЦ начал отбор кандидатов для проведения конкурса 27 марта. Подача документов завершилась 11 апреля.

"Конкурсная комиссия должна принять решение по приемлемости поданных документов ", — сказала Тимуш, добавив, что на допуск претендентов для участия в этом "состязании" есть три рабочих дня.

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По ее словам, сам конкурс пройдет в форме интервью, а по его итогам будут избраны два заместителя директора НАЦ. Эти должности остались вакантными после того, как Кристина Цэрнэ и Вадим Кожокару подали в отставку. Результаты отбора доведут до сведения кандидатов в течение одного рабочего дня и представят спикеру парламента для инициирования процедуры назначения.