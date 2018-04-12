Антикоррупционный центр Молдовы ждут перемены: это произойдет совсем скоро

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Семеро кандидатов претендуют на пост замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь структуры Виктория Тимуш.
НАЦ начал отбор кандидатов для проведения конкурса 27 марта. Подача документов завершилась 11 апреля.
"Конкурсная комиссия должна принять решение по приемлемости поданных документов ", — сказала Тимуш, добавив, что на допуск претендентов для участия в этом "состязании" есть три рабочих дня.
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По ее словам, сам конкурс пройдет в форме интервью, а по его итогам будут избраны два заместителя директора НАЦ. Эти должности остались вакантными после того, как Кристина Цэрнэ и Вадим Кожокару подали в отставку. Результаты отбора доведут до сведения кандидатов в течение одного рабочего дня и представят спикеру парламента для инициирования процедуры назначения.