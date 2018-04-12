В Кишиневе появился "цветочный ковер" за два миллиона

Перед Кафедральным собором в Кишиневе появилась новая клумба, фотографии которой стали популярными в соцсетях.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В сквере Кафедрального собора в Кишиневе обустроили новую клумбу, стилизованную под традиционный молдавский ковер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как изменился Кишинев, или Просто ли Сильвии Раду быть супергероем

Цветы, высаженные, судя по всему в кадках, будут украшать центр столицы на протяжении одной недели, после этого их распределят в парки Кишинева. Стоит эта красота 1,8 миллиона леев. Деньги взяты из муниципального бюджета.

"Мы хотим, чтобы жители столицы радовались этой красоте! Мы будем работать для того, чтобы Кишинев посещало все больше туристов, будем его развивать и даже привлекать для этого дополнительные средства", — заявила на пресс-конференции и.о. мэра Кишинева Силвия Раду.

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari

"Цветочный ковёр" в Кишинёве © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 7 © Sputnik / Miroslav Rotari "Цветочный ковёр" в Кишинёве

Она добавила, что в этом году жители столицы смогут увидеть, на что конкретно потрачены деньги налогоплательщиков. По словам и.о. мэра, раньше тоже покупались цветы, но их не особо было видно в городе.

Раду надеется, что подобные проекты станут традицией для Кишинева. Кстати, "цветочный ковер" "постелили" сотрудники Ассоциации зеленого хозяйства.