Как в Молдове вводились в обращение "отмытые" деньги

Резонансное дело об отмывании денег в прямом и переносном смысле, которое удивило сотрудников молдавских правоохранительных органов, дошло до суда.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы завершили расследование и передали в суд резонансное уголовное дело об отмывании денег.

"Уголовное дело по факту обвинения семерых мужчин, членов организованной преступной группировки, созданной для ввоза денег контрабандным путем, отмывания банкнот и введения в обращение фальшивых купюр, завершено и передано в суд", — отметили в полиции.

Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян рассказал, что речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. По словам прокурора, они завозили в Молдову украденные из банкоматов в странах ЕС деньги — евро. По нормам безопасности, действующим на территории Евросоюза, при попытке взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются. Такая мера помогает затем обнаружить краденные деньги при вводе их в обращение.

© Sputnik / Eyetronic Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение этой "проблемы", а именно, в прямом смысле отмывать такие деньги химическими растворами. Затем купюры высушивались и вводились в обращение на территории Кишинева.

Правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали в конце января 2018 года прямо в момент "полоскания" купюр.

В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17,5 тысячи евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр окрашены красной краской. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

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