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Церемония возложения цветов прошла на Мемориале Победы в Тирасполе

Тирасполь отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

© Photo: пресс-служба правительства непризнанного ПМР
Общество
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Акция "Свеча памяти", эстафета, выставки, концерт – в честь 74-ой годовщины освобождения Тирасполя от фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Тирасполь в четверг отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Двенадцатого апреля 1944 года войска 37-й армии третьего Украинского фронта освободили Тирасполь. Город был оккупирован в течение 970 дней.

Памятные мероприятия стартовали в Тирасполе накануне с традиционной акции "Свеча памяти". Горожане собрались у Мемориала Славы и зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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© Photo: пресс-служба Верховного Совета непризнанного ПМР
Акция "Свеча Памяти" в Тирасполе

Утром в четверг на Мемориале Славы состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие ветераны ВОВ.

Как отметил вице-премьер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Станислав Каса, "годы оккупации — это, пожалуй, самый страшный период в истории города".

"Почти за три года Тирасполь потерял тысячи своих жителей. Сегодня, спустя почти семь с половиной десятилетий, нам сложно представить какие тяготы испытали солдаты, которые с оружием в руках боролись за освобождение родной земли. И за это хочу выразить им особую благодарность, а тем, кто не смог с нами встретить 74-ю весну освобождения — низкий поклон и вечная память", — сказал Касап.

Мемориал Славы в Тирасполе
© Photo: пресс-служба правительства непризнанного ПМР
Мемориал Славы в Тирасполе

В этот же день на центральной улице города прошла традиционная, в этом году 70-я легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие свыше тысяч человек. В программу праздника также вошли выступления художественных коллективов, выставки и бесплатное посещение музеев города.

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Четырнадцатого апреля на городском пляже пройдет военно-патриотический фестиваль, также посвященный освобождению Тирасполя. В рамках мероприятия представят вооружение и форму одежды советских воинов времен ВОВ. Центральным событием станет реконструкция боя за освобождение города.

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Теги:
годовщина, освобождение, Молдова, Приднестровье
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