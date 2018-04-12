Тирасполь отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Тирасполь в четверг отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Двенадцатого апреля 1944 года войска 37-й армии третьего Украинского фронта освободили Тирасполь. Город был оккупирован в течение 970 дней.

Памятные мероприятия стартовали в Тирасполе накануне с традиционной акции "Свеча памяти". Горожане собрались у Мемориала Славы и зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Утром в четверг на Мемориале Славы состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие ветераны ВОВ.

Как отметил вице-премьер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Станислав Каса, "годы оккупации — это, пожалуй, самый страшный период в истории города".

"Почти за три года Тирасполь потерял тысячи своих жителей. Сегодня, спустя почти семь с половиной десятилетий, нам сложно представить какие тяготы испытали солдаты, которые с оружием в руках боролись за освобождение родной земли. И за это хочу выразить им особую благодарность, а тем, кто не смог с нами встретить 74-ю весну освобождения — низкий поклон и вечная память", — сказал Касап.

© Photo: пресс-служба правительства непризнанного ПМР Мемориал Славы в Тирасполе

В этот же день на центральной улице города прошла традиционная, в этом году 70-я легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие свыше тысяч человек. В программу праздника также вошли выступления художественных коллективов, выставки и бесплатное посещение музеев города.

В Приднестровье впервые пройдет международный веломарш "Знамя Победы">>>

Четырнадцатого апреля на городском пляже пройдет военно-патриотический фестиваль, также посвященный освобождению Тирасполя. В рамках мероприятия представят вооружение и форму одежды советских воинов времен ВОВ. Центральным событием станет реконструкция боя за освобождение города.