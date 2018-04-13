Страна должна знать своих героев: что сделал Додон в Италии

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Речь идет не о президенте Молдовы Игоре Додоне, а о другом нашем соотечественнике, который носит такую же фамилию. Речь идет о 26-летнем молдаванине Ионе Додоне, который принял участие в конкурсе талантов в Италии "Tu si que vales!", покорив жюри и публику.

На итальянской сцене наш соотечественник исполнил песню "Parlami d'amore Mariù", написанную еще в 1932 году. Жюри высоко оценило выступление Додона, отметив талант молодого человека и уровень вокальных данных.

Как отмечено на его официальной странице в соцсети Facebook, Ион Додон родился в Кишиневе в 1991 году, но с 2006-ого проживает в итальянской провинции Болонья. Ион работает на одной из местных фабрик.