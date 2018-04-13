Куда звонить, если вы застряли на таможне на Радуницу

На Поминальную Пасху транспорта на границе будет много, поэтому Таможенная служба решила принять экстренные меры.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Ожидая большой поток транспорта и людей, пересекающих границу в дни Поминальной Пасхи, Таможенная служба Молдовы постарается уменьшить время ожидания на границе.

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Количество сотрудников службы и число единиц техники на пунктах таможенного контроля в эти три дня — субботу, воскресенье и понедельник, будет увеличено. Все коридоры контроля будут работать, а начальники таможенных постов и их заместители будут проверять граждан и их транспорт наравне со своими подчиненными, сообщает в пятницу пресс-служба Таможенной службы Молдовы.

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Тем, у кого возникнут проблемы при прохождении таможенного контроля, рекомендуют обратиться по телефону горячей линии +373 22 574 111. Там же подскажут, через какой пункт контроля ехать, исходя из вашего местоположения и загруженности таможенных коридоров.