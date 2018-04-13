Предостережения от Апостола Павла: что ждет жителей Кишинева

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Мобилизация полиции Кишинева: для обеспечения общественного порядка и безопасного дорожного движения в период поминальных дней планируется задействовать порядка трех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщил главный специалист центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол.
По его словам, большое скопление машин по направлению выезда из Кишинева будет наблюдаться во второй половине дня пятницы.
"То же самое касается и субботы, когда из столицы продолжит выезжать много транспортных средств. В связи с этим удвоено количество экипажей патрульной полиции на трассах Кишинева в направлении выезда из столицы. Также мы ожидаем обратный поток машин в Кишинев во второй половине понедельника", — сказал полицейский.
Пару советов Павла Апостола в период праздников: необходимо соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и придерживаться рекомендаций патрульных полицейских.
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"В период праздников по обыкновению увеличивается число квартирных и карманных краж. Полиция призывает: если вы уезжаете из дома, то закрывайте все окна и двери. Важно не публиковать в соцсетях и не говорить другим лицам, что вы покидаете место проживания", — сказала начальник отдела Главного управления общественной безопасности Даниела Бузату.
По ее словам, в прошлом году в период праздников полиция зарегистрировала 118 происшествий, большинство из которых — кражи.
Она отметила, что в оживленных местах стоит быть максимально внимательными и следить за личными вещами. Как отметила представитель правоохранительных органов, не стоит оставлять в машине ценные вещи, "потому что это сигнал для потенциального вора".
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"Следите за детьми и не оставляйте их без присмотра. Предварительно расскажите ребенку о минимальных требованиях безопасности, о том, что он должен делать, если потерялся. Несовершеннолетний должен знать имена родителей, домашний адрес, телефон кого-то из родных", — подчеркнула Бузату.
Она добавила, что дети, оставшиеся в период праздников одни дома, не должны открывать двери незнакомым людям.