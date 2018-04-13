Предостережения от Апостола Павла: что ждет жителей Кишинева

Впереди выходные, на которые выпали поминальные дни: Апостол Павел дал пару советов в период праздников.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Мобилизация полиции Кишинева: для обеспечения общественного порядка и безопасного дорожного движения в период поминальных дней планируется задействовать порядка трех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщил главный специалист центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол.

© Sputnik / Евгений Панасенко Как будет ездить общественный транспорт Кишинева в поминальные дни

По его словам, большое скопление машин по направлению выезда из Кишинева будет наблюдаться во второй половине дня пятницы.

"То же самое касается и субботы, когда из столицы продолжит выезжать много транспортных средств. В связи с этим удвоено количество экипажей патрульной полиции на трассах Кишинева в направлении выезда из столицы. Также мы ожидаем обратный поток машин в Кишинев во второй половине понедельника", — сказал полицейский.

Пару советов Павла Апостола в период праздников: необходимо соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и придерживаться рекомендаций патрульных полицейских.

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"В период праздников по обыкновению увеличивается число квартирных и карманных краж. Полиция призывает: если вы уезжаете из дома, то закрывайте все окна и двери. Важно не публиковать в соцсетях и не говорить другим лицам, что вы покидаете место проживания", — сказала начальник отдела Главного управления общественной безопасности Даниела Бузату.

По ее словам, в прошлом году в период праздников полиция зарегистрировала 118 происшествий, большинство из которых — кражи.

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Она отметила, что в оживленных местах стоит быть максимально внимательными и следить за личными вещами. Как отметила представитель правоохранительных органов, не стоит оставлять в машине ценные вещи, "потому что это сигнал для потенциального вора".

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"Следите за детьми и не оставляйте их без присмотра. Предварительно расскажите ребенку о минимальных требованиях безопасности, о том, что он должен делать, если потерялся. Несовершеннолетний должен знать имена родителей, домашний адрес, телефон кого-то из родных", — подчеркнула Бузату.

Она добавила, что дети, оставшиеся в период праздников одни дома, не должны открывать двери незнакомым людям.