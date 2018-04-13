Поминальные дни в Кишиневе: где припарковать авто в районе кладбища

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию представил список парковочных зон в районе кладбища "Святого Лазаря" в Кишиневе.
Всего определено десять площадок, где может быть одновременно размещено до тысячи 200 автомобилей.
Где припарковать машину?
- ул. Кукорилор, 41 — 150 парковочных мест;
- ул. Дойна, 189 — 40 парковочных мест;
- ул. Дойна, 199 — 200 парковочных мест;
- ул. Дойна, 191/1 — 100 парковочных мест;
- ул. Соколень на пересечении с ул. Дойна — 110 парковочных мест;
- ул. Соколень, 31 — 30 парковочных мест;
- ул. Дойна, 199/3 — 20 парковочных мест;
- ул. Дойна, 201 — 350 парковочных мест;
- ул. Язулуй — 100 парковочных мест;
- ул. Анкара — 100 парковочных мест.