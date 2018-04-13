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Вода

Оставит ли Украина Молдову без воды

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Апокалиптический сценарий для Молдовы: будет ли у населения республики питьевая вода?

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип рассказал на заседании правительства в пятницу о деталях переговоров с украинскими коллегами по вопросу экосистемы реки Днестр.

Павел Филип премьер-министр Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Филип: экосистема реки Днестр - общий вопрос Украины и Молдовы

Два года назад кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предполагает строительство шести ГЭС в верховьях Днестра. Строительство вызвало озабоченность у экологов Молдовы и Украины, которые предупреждают, что это окончательно убьет экосистему реки.

Премьер Молдовы настроен оптимистично

"Мы не заявляли открыто, но уже два с половиной года эта тема является ключевой, когда мы встречаемся с украинскими коллегами. Есть рабочие группы и какие-то достижения", — сказал Филип.

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Он напомнил, что были и публичные заявления, касающиеся состояния одной из главных водных артерий региона.

"Кстати, вчера премьер Украины Владимир Гройсман сказал, и я могу его процитировать: ни один энергетик не сможет убедить в том, что важнее установка одной электротурбины, чем сохранение и развитие экосистемы реки Днестр. Это касается программы энергетического развития, которая предполагает каскадное строительство еще шести гидроэлектростанций", — отметил премьер.

По его словам, проект возведения гидроузлов на Днестре не может быть реализован, потому что ратифицировано Римское соглашение.

"Без нас, без проведения оценочного исследования и без нашего согласия это произойти не может. Мы уделяем повышенное внимание этому вопросу. У нас есть заверения со стороны Украины в том, что не произойдет ничего такого, что приведет к ухудшению состояния реки Днестр", — подчеркнул Филип.

Днестр — общее богатство

Как отметил глава молдавского правительства, будет сделано все возможное, чтобы сохранить реку.

"Днестр — общее богатство, основной источник водоснабжения Кишинева, а также Одессы, поэтому мы обязаны сохранить для наших потомков чистую реку, которая обеспечит нас водой", — заключил премьер-министр.

Река Днестр
© Sputnik / Н. Козловский
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Неудобные вопросы

Ряд молдавских экологов утверждает, что Украина по сей день не отказалась от своих замыслов по строительству в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, которые приведут к настоящей экологической катастрофе на этой реке. Уже сегодня простые рыбаки, десятилетиями занимающиеся ловлей, говорят о том, что десятки видов рыб навсегда исчезли из биоразнообразия главной реки Молдовы. Директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологических наук Илья Тромбицкий заявлял Sputnik, что Днестр будет терять свои речные характеристики и приобретать качества озер — стоячая вода, развитие сине-зеленых водорослей, загнивание ила и образование метана и сероводорода, утрата рекреационных качеств — в реке будет неприятно купаться, там исчезнет рыба промысловых видов и размеров, проблемы с орошением станут постоянными.

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"В целом влияние гидростроительства на Днестр — это вопрос национальной безопасности", — подчеркивал эксперт.

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На состоявшемся заседании правительства в пятницу члены кабмина одобрили состав Комиссии по устойчивому использованию и охране реки Днестр с молдавской стороны. Украина ранее уже назначила своих представителей в данной структуре.

"Эта комиссия очень важна и является результатом, которого мы смогли достичь в прошлом году. Речь идет о ратификации Украиной Римского соглашения 2012 года, на основе которого будет создана эта комиссия, чтобы оценить и следить за тем, что происходит на Днестре", — подчеркнул премьер-министр.

Стоит отметить, что из состава комиссии исключили эколога Илью Тромбицкого, который неоднократно обращал внимание на нависшую над рекой Днестр чудовищную опасность из-за строительства каскада ГЭС. Об этом сообщил сам Тромбицкий. А для чего это было сделано?— риторический вопрос.

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Теги:
рука Днестр, экосистема, строительство, Владимир Гройсман, Павел Филип, Илья Тромбицкий, Днестр, Молдова, Украина
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