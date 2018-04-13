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Иностранцам стало проще попасть в Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Власти республики решили облегчить оформление молдавских виз для граждан почти полусотни государств: зачем это сделано?

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В Молдову стало проще попасть гражданам 48 государств. Для них облегчена процедура получения молдавской визы. Соответствующий документ опубликован в Официальном мониторе республики.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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До этого момента список стран, жителям которых требовалось специальное приглашение для получения молдавской визы, состоял из 85 государств. МВД предложило сократить его до 37, то есть, оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском. Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Сокращение подобного списка, как считают власти республики, позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз. Согласно тексту документа, туристы и инвесторы, которые хотят приехать в Молдову, сэкономят время и деньги при получении визы в нашу республику.

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Ранее премьер республики Павел Филип заявлял, если власти хотят продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность государства, то "необходимо открыть нашу страну для тех, кто хочет ее посетить". По его словам, процесс дебюрократизации продолжится.

Список государств, гражданам которых упрощена процедура получения молдавской визы
© Photo: Monitorul Oficial
Список государств, гражданам которых упрощена процедура получения молдавской визы

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Теги:
молдавская виза, упрощение процедуры, власти, Молдова
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