Иностранцам стало проще попасть в Молдову

Власти республики решили облегчить оформление молдавских виз для граждан почти полусотни государств: зачем это сделано?

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В Молдову стало проще попасть гражданам 48 государств. Для них облегчена процедура получения молдавской визы. Соответствующий документ опубликован в Официальном мониторе республики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему иностранцам в Молдове будут платить больше, чем своим

До этого момента список стран, жителям которых требовалось специальное приглашение для получения молдавской визы, состоял из 85 государств. МВД предложило сократить его до 37, то есть, оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском. Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Сокращение подобного списка, как считают власти республики, позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз. Согласно тексту документа, туристы и инвесторы, которые хотят приехать в Молдову, сэкономят время и деньги при получении визы в нашу республику.

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Ранее премьер республики Павел Филип заявлял, если власти хотят продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность государства, то "необходимо открыть нашу страну для тех, кто хочет ее посетить". По его словам, процесс дебюрократизации продолжится.