Молдавских врачей обезопасили от орущих пациентов и хамов

За что пациенты и их родственники могут попасть из больничного отделения сразу в изолятор?

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Не груби врачу своему: в Молдове за хамство медику могут привлечь к ответственности. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях опубликованы в Официальном мониторе в пятницу. Таким образом, изменения уже вступили в силу.

© Photo : Родика Грамма Грамма: нигде нет такой вражды между врачом и пациентом, как в Молдове

За нанесение оскорбления медицинскому работнику, то есть преднамеренное унижение его чести, достоинства или профессиональной репутации при исполнении служебных обязанностей, грозит штраф для физических лиц от 10 до 25 условных единиц, то есть 500-1250 леев.

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"Нанесение оскорбления медицинскому работнику, сопровождаемого хулиганскими действиями и/или телесными повреждениями, если эти деяния не являются преступлением, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 условных единиц (от двух с половиной тысяч леев до семи с половиной тысяч — ред.) или назначение наказания в виде ареста за правонарушение на срок до 15 дней", — отмечено в тексте закона.