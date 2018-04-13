Дефиле и "Ольвье": чего лучше не делать на кладбище в поминальные дни

Молдавский священник Максим Мелинти рассказал о том, как правильно поминать усопших на Радоницу и не устраивать из молитвенного откровения "танцы на костях".

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Память, как зеркало души, отображает все то, что случалось с человеком в жизни, помогает возобновить в сознании все победы и неудачи, вехи пути, пройденного человеком по земле. Вряд ли кто-нибудь из нас забудет свой поход в первый класс, школу, первую любовь, обучение в университете, выпускные. Тем более, большинство живущих никогда не забудут родные глаза своих близких, которые ушли в иной мир, оставив в этой памяти незабываемые эмоции и впечатления. Эти родные образы из прошлого, нет-нет, да и бередят душу человека, являясь во снах, становясь неким катализатором совести.

© Sputnik / Miroslav Rotari Поминальные дни в Кишиневе: где припарковать авто в районе кладбища

Может быть поэтому Радоница, поминальные дни, становятся возможностью для человека вспомнить тех, кто перешагнул черту, из-за которой нет возврата.

В Молдове подавляющее большинство населения придерживается канонов и традиций православного христианства. И именно "родительский день", как в народе называют Радоницу, является поводом тихо и светло, по-семейному вспомнить всех тех, кто уже никогда не сядет за общий семейный стол, не споет, не порадуется, не посетует на невзгоды…

Где грань между поминовением и фарсом

Однако многие в своем стремлении разделить этот стол с усопшим идут на крайности, закатывая пышные пиршества на могилах, выпивая от души, исполняя песни "отечественных и зарубежных композиторов", считая, что это могло бы порадовать их незабвенного родственника.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у православного священника: уместны ли такие шумные возлияния на молдавских кладбищах, и как не превратить молитву в фарс?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова дал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Несомненно в Молдове Радоница является событием, объединяющим людей. На Пасхальные праздники на родину из-за рубежа возвращаются многие родственники. Это — повод, чтобы встретиться, вновь ощутить семейные узы, теплое общение. С этой точки зрения, когда вся семья поминает усопшего, дата — безусловно консолидирующая. Вопрос лишь в том, как поминают того, кто ушел в мир иной", — подчеркнул священник.

По словам собеседника, модные "дефиле" на кладбище, застолья на могилах с котлетами и "Оливье" не имеют ничего общего с православной традицией поминовения усопших. Люди по наитию руководствуются лишь традицией. Которая досталась им от дедушек и бабушек, живших в советские времена, считая, что пиршества на погосте — неотъемлемый атрибут Радоницы.

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"Странно, что многие люди, вопреки словам священников, считают, что так было принято поминать усопших всегда. Такого не было в исконной христианской православной традиции в Молдове. Не раз на этой территории была эпоха войны, послевоенной разрухи, голода, когда таких пиршеств никто не утраивал, и таких богатых поминальных даров никто никому не вручал. В наши дни, устраивая такие пиршества на могилах, люди "перегибают палку". Священники должны объяснять людям, как по-христиански, просто помолиться за усопшего, — подчеркнул Мелинти.

Как правильно поминать тех, кто "ушел"

По словам священника, поминальные дары, в народе называемые "поманами", необходимо отдавать тем, кто действительно в этом нуждается. Более того, не обязательно, чтобы это были традиционные чашки и калачи: христианин должен спросить у нуждающегося человека, как ему помочь, как утешить, и протянуть руку помощи в зависимости от конкретной ситуации.

"Поминая усопшего, православный христианин должен прийти на кладбище со своей семьей, к могиле, зажечь свечу и ладан, помолиться з всех тех, кто ушел в мир иной. Также нужно пригласить священника, чтобы он совершил заупокойную литургию по усопшему. Моральный смысл праздника, чтобы взрослые напомнили подрастающему поколению о том, кем были их предки, что хорошего сделали в жизни, как умели радоваться, как любили жизнь и своих детей", — подытожил собеседник.

Иван Бунин писал: "Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце".