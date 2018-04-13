00:03 14 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Кладбище имени св. Лазаря (Дойна)

Дефиле и "Ольвье": чего лучше не делать на кладбище в поминальные дни

© Sputnik / Yana Zaharova /
Общество
Получить короткую ссылку
44530

Молдавский священник Максим Мелинти рассказал о том, как правильно поминать усопших на Радоницу и не устраивать из молитвенного откровения "танцы на костях".

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Память, как зеркало души, отображает все то, что случалось с человеком в жизни, помогает возобновить в сознании все победы и неудачи, вехи пути, пройденного человеком по земле. Вряд ли кто-нибудь из нас забудет свой поход в первый класс, школу, первую любовь, обучение в университете, выпускные. Тем более, большинство живущих никогда не забудут родные глаза своих близких, которые ушли в иной мир, оставив в этой памяти незабываемые эмоции и впечатления. Эти родные образы из прошлого, нет-нет, да и бередят душу человека, являясь во снах, становясь неким катализатором совести. 

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Поминальные дни в Кишиневе: где припарковать авто в районе кладбища

Может быть поэтому Радоница, поминальные дни, становятся возможностью для человека вспомнить тех, кто перешагнул черту, из-за которой нет возврата.

В Молдове подавляющее большинство населения придерживается канонов и традиций православного христианства. И именно "родительский день", как в народе называют Радоницу, является поводом тихо и светло, по-семейному вспомнить всех тех, кто уже никогда не сядет за общий семейный стол, не споет, не порадуется, не посетует на невзгоды…

Где грань между поминовением и фарсом

Однако многие в своем стремлении разделить этот стол с усопшим идут на крайности, закатывая пышные пиршества на могилах, выпивая от души, исполняя песни "отечественных и зарубежных композиторов", считая, что это могло бы порадовать их незабвенного родственника.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у православного священника: уместны ли такие шумные возлияния на молдавских кладбищах, и как не превратить молитву в фарс?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова дал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Несомненно в Молдове Радоница является событием, объединяющим людей. На Пасхальные праздники на родину из-за рубежа возвращаются многие родственники. Это — повод, чтобы встретиться, вновь ощутить семейные узы, теплое общение. С этой точки зрения, когда вся семья поминает усопшего, дата — безусловно консолидирующая. Вопрос лишь в том, как поминают того, кто ушел в мир иной", — подчеркнул священник.

По словам собеседника, модные "дефиле" на кладбище, застолья на могилах с котлетами и "Оливье" не имеют ничего общего с православной традицией поминовения усопших. Люди по наитию руководствуются лишь традицией. Которая досталась им от дедушек и бабушек, живших в советские времена, считая, что пиршества на погосте — неотъемлемый атрибут Радоницы.

Врачи дают советы, как не отравиться в Родительский день>>>

"Странно, что многие люди, вопреки словам священников, считают, что так было принято поминать усопших всегда. Такого не было в исконной христианской православной традиции в Молдове. Не раз на этой территории была эпоха войны, послевоенной разрухи, голода, когда таких пиршеств никто не утраивал, и таких богатых поминальных даров никто никому не вручал. В наши дни, устраивая такие пиршества на могилах, люди "перегибают палку". Священники должны объяснять людям, как по-христиански, просто помолиться за усопшего, — подчеркнул Мелинти.

Как правильно поминать тех, кто "ушел"

По словам священника, поминальные дары, в народе называемые "поманами", необходимо отдавать тем, кто действительно в этом нуждается. Более того, не обязательно, чтобы это были традиционные чашки и калачи: христианин должен спросить у нуждающегося человека, как ему помочь, как утешить, и протянуть руку помощи в зависимости от конкретной ситуации.

"Поминая усопшего, православный христианин должен прийти на кладбище со своей семьей, к могиле, зажечь свечу и ладан, помолиться з всех тех, кто ушел в мир иной. Также нужно пригласить священника, чтобы он совершил заупокойную литургию по усопшему. Моральный смысл праздника, чтобы взрослые напомнили подрастающему поколению о том, кем были их предки, что хорошего сделали в жизни, как умели радоваться, как любили жизнь и своих детей", — подытожил собеседник.

Иван Бунин писал: "Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце".    

По теме

Кладбище святого Лазаря в Кишиневе готовят к поминальным дням
Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках
Кишиневские погосты: забытое кладбище на Старых Буюканах
Теги:
каноны, Радуница, народные традиции, родительский день, Радоница, пасхальное застолье, Поминки, фарс, христианство, мода, православие, Покровская церковь села Гидигич, Максим Мелинти, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Участок шоссе Таллинн — Нарва
    Со скоростью лета

    В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?

  • Анатолий Бибилов с семьей
    В тесноте, да не в обиде

    Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Лавров высказался о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе
Лавров высказался о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться