Молдова на старом видео: мы жили в сказке

Посмотрите, какой была наша страна более 40 лет назад - кадры видеосюжета прошлой эпохи.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. "Молдова производит и экспортирует за рубеж холодильники, тракторы и микроприборы. Молдавские яблоки и табак знают во многих странах мира. В ногу со временем идет молдавская легкая промышленность, особенно ковроделие. Какими бы дорогами вы ни ездили по Молдове, всюду — плодородные поля и сады", — эти слова будто бы выписаны из волшебной сказки.

По крайней мере, ни один из тех, кто вырос в наше время, не видал воочию такой Молдовы.

Эта Молдова, увы, осталась в прошлом. А слова, приведенные здесь, — часть текста видеосюжета, посвященного Молдове и снятого в 1976 году.

Тогда все это было — и продуктивное сельское хозяйство, и промышленность, и высокоразвитая экономика.

Теперь же мы видим это лишь на видеокадрах хроники былых времен. Давайте посмотрим!