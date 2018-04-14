Пасхальный язык: что означает молдавское слово "бодапрость"

Многие жители Молдовы, получая в поминальные дни дар за упокой души определенного человека, по привычке говорят заученное с детства выражение “бодапрость”, не задумываясь, что оно означает.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Надо признать, что на Радоницу, или как ее называют в народе "родительский день", большинство жителей Молдовы стремятся преподнести поминальные дары за упокой души усопшего. Хоть некоторые православные священники и противятся этому массовому обмену кружками и калачами, у народа этой традиции уже, что называется, не отнять.

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В поминальные дни, идя на кладбище, люди традиционно стараются преподнести кому-то из близких или незнакомых поминальный дар, по-молдавски именуемый "поманой" называя имя ушедшего в мир иной родственника. И все понятно, когда человек, говорящий на государственном языке Молдовы и получающий "поману" произносит: "Dumnezeu sa-l ierte!".

Но большинство по привычке говорят некую абракадабру. И здесь — кто на что горазд: кто-то произносит слово "бодапрость", кто-то "бодапрости", иные и вовсе, как бы незаметно для себя, чуть ли не приплетают сюда Будду, отвечая: "будапрости". Так откуда же взялось это непонятное и не содержащееся ни в словаре русского языка, ни в румынском языке, слово?

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Дело в том, что еще со времен правления Штефана Великого службы в храмах велись на церковно-славянском языке. В дни поминовения усопших, получая поминальный дар, многие православные христиане произносили: "Бог да простит!", говоря об упокоении душ усопшего.

Это выражение с течением веков и исторически-лингвистическими переменами, которые сотрясали территорию современной Молдовы, трансформировалось под румынский язык и так прочно вошло в речевой обиход, то многие сегодня считают его одним из предметов родной речи.

Священники утверждают, что если мы и говорим в поминальные дни ставшее сакральным выражение "Бог да простит!" или молдавскую модификацию этой фразы "бодапрость", то мы должны это делать искренне, с верой в душе, что Всевышний услышит молитвы тех, кто, произнеся эту фразу, действительно, просит об упокоении души усопшего, а не просто буркает себе под нос какую-то абракадабру, чтобы получить очередную чашку, тарелку или калач с конфетами.