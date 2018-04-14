Стало известно, кто претендует на пост замглавы антикоррупционного центра

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Семеро кандидатов претендуют на пост замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. Конкурсная комиссия до 18 апреля должна рассмотреть поданные документы и допустить кандидатов к следующему этапу "состязания" — интервью.
По его итогам будут избраны два заместителя главы НАЦ. Эти должности остались вакантными после того, как Кристина Цэрнэ и Вадим Кожокару подали в отставку.
Как рассказала Sputnik пресс-секретарь структуры Виктория Тимуш, среди претендентов на эту должность — люди из области науки, из структуры МВД, НАЦ и Национального агентства по регулированию в энергетике.
На пост замглавы НАЦ претендуют:
Николае Гилеску, который работает в частном секторе;
Александр Патрашко, глава отдела непрерывной подготовки МВД;
Вячеслав Гуцан, университетский конференциар в Академии Штефана чел Маре МВД Молдовы;
Юрий Сливчук, пенсионер, работал в структуре МВД до 2016 года;
Сава Маймеску, университетский конференциар Госуниверситета Молдовы;
Виолина Шпак, глава юридического отдела Национального агентства по регулированию в энергетике;
Лидия Киреогло, старший офицер уголовного расследования по особым делам НАЦ.
Антикоррупционный центр начал отбор кандидатов для проведения конкурса 27 марта. Подача документов завершилась 11 апреля. Результаты отбора доведут до сведения кандидатов в течение одного рабочего дня и представят спикеру парламента для инициирования процедуры назначения.
Согласно закону, в осуществлении обязанностей главе антикоррупционного центра помогают два заместителя, которые назначаются на должность парламентом по предложению руководителя НАЦ на период его полномочий.
Отзыв заместителя директора с должности утверждается парламентом большинством голосов избранных депутатов по инициативе директора.