Стало известно, кто претендует на пост замглавы антикоррупционного центра

Состав Национального антикоррупционного центра Молдовы изменится в самое ближайшее время: скоро назначат двух заместителей главы структуры.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Семеро кандидатов претендуют на пост замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. Конкурсная комиссия до 18 апреля должна рассмотреть поданные документы и допустить кандидатов к следующему этапу "состязания" — интервью.

По его итогам будут избраны два заместителя главы НАЦ. Эти должности остались вакантными после того, как Кристина Цэрнэ и Вадим Кожокару подали в отставку.

Как рассказала Sputnik пресс-секретарь структуры Виктория Тимуш, среди претендентов на эту должность — люди из области науки, из структуры МВД, НАЦ и Национального агентства по регулированию в энергетике.

На пост замглавы НАЦ претендуют:

Николае Гилеску, который работает в частном секторе;

Александр Патрашко, глава отдела непрерывной подготовки МВД;

Вячеслав Гуцан, университетский конференциар в Академии Штефана чел Маре МВД Молдовы;

Юрий Сливчук, пенсионер, работал в структуре МВД до 2016 года;

Сава Маймеску, университетский конференциар Госуниверситета Молдовы;

Виолина Шпак, глава юридического отдела Национального агентства по регулированию в энергетике;

Лидия Киреогло, старший офицер уголовного расследования по особым делам НАЦ.

© Sputnik / Евгений Панасенко Антикоррупционный центр Молдовы ждут перемены: это произойдет совсем скоро

Антикоррупционный центр начал отбор кандидатов для проведения конкурса 27 марта. Подача документов завершилась 11 апреля. Результаты отбора доведут до сведения кандидатов в течение одного рабочего дня и представят спикеру парламента для инициирования процедуры назначения.

Согласно закону, в осуществлении обязанностей главе антикоррупционного центра помогают два заместителя, которые назначаются на должность парламентом по предложению руководителя НАЦ на период его полномочий.

Отзыв заместителя директора с должности утверждается парламентом большинством голосов избранных депутатов по инициативе директора.