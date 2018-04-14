Понедельник, 30 апреля, официально признан в Молдове выходным днем

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Официально 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся 1 мая) в этом году признан дополнительным выходным днем.
Соответствующее решение было принято 24 января 2018 года на заседании молдавского правительства. Постановление действует только в этом году и затрагивает лишь работников бюджетной сферы.
Однако выходной придётся отработать. Так, суббота, 21 апреля 2018 года этим же решением правительства официально была признана в нашей стране рабочим днем.