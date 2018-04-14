Понедельник, 30 апреля, официально признан в Молдове выходным днем

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты постановило сделать в 2018 году сделать дополнительными выходными днями три предпраздничных дня, один из которых выпал на 30 апреля.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Официально 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся 1 мая) в этом году признан дополнительным выходным днем.

Соответствующее решение было принято 24 января 2018 года на заседании молдавского правительства. Постановление действует только в этом году и затрагивает лишь работников бюджетной сферы.

Однако выходной придётся отработать. Так, суббота, 21 апреля 2018 года этим же решением правительства официально была признана в нашей стране рабочим днем.