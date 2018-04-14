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Водительские права

Важно для водителей: из-за этого придется вновь сдать экзамены на права

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Водители, которые попались пьяными за рулем, останутся без водительских прав, а вернуть их придется, начав все с нуля, то есть окончить автошколу и сдать экзамены.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Правительство Молдовы предлагает на публичное обсуждение законопроект с поправками правил документирования водителей, севшими за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Закон о безопасности дорожного движения предлагается дополнить статье "Восстановление права/водительских прав". Эти изменения предполагают условия для аннулирования водительского удостоверения и его восстановления.

Старший специалист управления менеджмента Национального инспектората по патрулированию Виорел Булимага в интервью Sputnik рассказал, "когда у человека несколько категорий водительских категорий, то, если он попадает под действие этого закона, то ему придется сдать отдельно экзамен по каждой категории".

По его словам, цель проекта сокращение числа водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"Эта инициатива предполагает помимо лишения права управления автомобилем аннулирование водительских прав. Восстановить документы можно пройдя в общем порядке процедуру обучения и сдачи экзаменов на вождение", — сказал Булимага.

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Теги:
Водительские права, законопроект, Виорел Булимага, Молдова
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