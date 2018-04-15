Гладко вышло на бумаге: пенсионная система Молдовы кое о ком забыла

Профсоюзные работники обсуждают, кого еще надо включить в список льготников при выходе на пенсию.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В Официальном мониторе (Официальный вестник) Молдовы уже опубликован исправленный и дополненный список профессий, представители которых могут уйти на пенсию на льготных условиях >>> © Sputnik / Игорь Зарембо Хорошая новость: в Молдове повысили пенсии

Вроде, все по справедливости

Новый список включает 64 позиции, а количество рабочих мест с особыми условиями труда увеличилось до 1684 единиц.

В частности, среди прочего расширен раздел "Химическое производство".

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В него включены "рабочие и мастера предприятий, занятые полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: неорганической химии, полимеров, пластических масс (включая композиционные материалы, стеклопластики и полиуретаны), каучуков, лаков и красок, эмалей, бытовой химии, органического синтеза, спиртов и их производных в цехах, отделениях, участках и установках при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 класса опасности". В этом случае право на пенсию по возрасту на льготных условиях предоставляется всем работникам, выполняющим эти работы, независимо от профессии.

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"Рабочие, занятые на внутренней очистке резервуаров, баков, цистерн, отсеков танков судов от нефтепродуктов и химических веществ, имеют право на пенсию на льготных условиях, независимо от их места работы: химические предприятия, транспорт, термоэлектрические станции и т.д.", — отмечено в тексте закона.

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Средний размер пенсии одного льготного получателя со сниженным возрастом выхода на пенсию составляет 1500 леев.

Кое про кого забыли

Правда, есть те, кто недоволен расширенным списком. Например, руководство Федерации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов SINDICONS неоднократно заявляло, что работники строительства, добывающей, цементной, стекольной промышленности лишены права выхода на пенсию по возрасту на выгодных условиях, и имеют право только на получение пенсии по старости на общих условиях.

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Как сообщил председатель федерации Виктор Талмач, так получилось из-за отмены абзаца Закона о государственной пенсионной системе, ориентированного на пенсионный возраст лиц, занятых на очень вредных и очень тяжелых работах.

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"Принятый Закон № 317 от 22 декабря 2017 года о внесении изменений и дополнений в Закон о государственной пенсионной системе не предоставил возможность выхода на пенсию на особых условиях лицам, имеющим специальный страховой стаж в связи с особыми условиями труда. А поправка к законодательству в этом случае была сделана необоснованно, без консультаций социальных партнеров", — заявил Талмач на встрече вице-председателем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Сержиу Саинчуком и профсоюзным активом отрасли строительства, горнодобывающей, цементной, стекольной промышленности.

Но дело сдвинулось

В свою очередь Сержиу Саинчук отметил, что сегодня в стране есть законодательная нормативная база, предусматривающая правила установления пенсий работающим в особых условиях, что не исключает некоторые недостатки в этом отношении.

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"НКПМ предприняла ряд шагов, чтобы устранить пробелы в пенсионном законодательстве для категории лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда. Следовательно, правительство Республики Молдова приняло постановление, обязывающее руководителей предприятий оценивать рабочие места, составлять списки рабочих мест, предоставляющих право выхода на пенсию по возрасту на выгодных условиях", — сообщил Саинчук.

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Он отметил, что благодаря социальным партнерам есть возможность вернуться к проблеме недостатков в законодательстве, которое затрагивает право выхода на пенсию на выгодных условиях для работающих в опасных условиях труда.