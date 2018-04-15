Цветы в центре Кишинева – идея не нова, но хороша

Как раньше Кишинев украшали цветами - смотрите раритетное фото.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Несколько дней кишинецы и гости столицы могут любоваться временной клумбой, составленной из тысяч маленьких горшочков с цветами. Инсталляция находится в Кафедральном парке (бывший Парк Победы), прямо перед Рождественским кафедральным собором >>>

На это украшение города было выделено 1,8 миллиона леев из муниципального бюджета.

Кстати, не впервые Кишинев утопает в цветах. Сохранилось фото межвоенного периода, где центральный проспект города усеян цветами в связи с торжественными мероприятиями.

А муниципальный советник Ион Штефэницэ поделился в соцсетях фотографией цветочной инсталляции, сделанной в Брюсселе в 2006 году.