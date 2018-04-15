Кишинев: проект по Красной мельнице готов, но будут ли деньги

Красная мельница - одно из самых мистических мест в Кишиневе и могло бы стать едва ли не лучшим туристическим объектом города, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Один из памятников архитектуры Кишинева, — на нем даже табличка соответствующая висит, — Красная мельница, уже давно пришел в негодность и, возможно, вовсе обрушится из-за того, что им никто не занимается.

Об истории Красной мельницы вы можете прочитать здесь >>>

Главная причина столь безобразного отношения к архитектурному наследию города заключается в том, что денег, по словам сменяюших друг друга на своих постах чиновников, — на реставрацию нет. Вторая причина — Красная мельница пользуется дурной славой, мистикой от нее "фонит", как говорится, за версту. Хотя здание вплотную окружено жилыми домами, как старыми, так и возведенными недавно.

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Но вот в соцсетях появилось изображение обновленной, — пока лишь в проекте, — Красной мельницы. Выглядит 3-D-картинка заманчиво и многообщеающе. Судя по ней, проект реставрации не предполагает каких-либо кардинальных изменений во внешнем виде здания.

Теперь остается надеяться, что средства на реставрацию Красной мельницы город все-таки найдет.