"Гибридный" репортаж - кишиневский мемориал и его неприглядные стороны

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Президент Молдовы Игорь Додон обещал, что ко Дню освобождения Молдовы, 24 августа 2018 года, мемориал "Вечность" в Кишиневе будет отреставрирован.

Пока же, по словам главы государства, там будут проводиться "косметические" работы, чтобы главный воинский некрополь Молдовы встретил многотысячных посетителей хоть в каком-то приемлемом виде.

Потому что состояние, в котором после 12 лет с момент капитальной реставрации оказался мемориал "Вечность", не то чтобы оставляет делать лучшего, а в принципе не выдерживает никакой критики.

В доказательство тому — видеорезультаты нашей совместной с председателем Национального координационного комитета "Победа" Алексеем Петровичем прогулки среди воинских захоронений и других объектов мемориала.

Первую часть этого репортажа вы можете посмотреть здесь >>>

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Монумент, увековечивший память немецких солдат и офицеров, погибших в годы Второй мировой войны, покрашен в черный цвет. И расписан белой краской. Правда, надписи белым — в лучшем случае, непонятные, в худшем — матерными. Конечно, те, кто делал это, вряд ли вообще знают, в честь кого установлен этот памятник.

Но уж коль скоро Молдова и многие другие страны ведут политику примирения и не клеймит солдат вермахта наравне с их преступными лидерами, то неужто нельзя было вооружить какого-нибудь солдатики кистью и ведерком с черной краской, чтобы хотя бы замазать этот бред.

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Да и ржавчина на памятнике — не вчерашняя. Причем, во время моей фотосъемки солдаты убирали близлежащую лужайку, сажали деревья. Ведра с краской ни у одного из них и даже рядом я не заметил.

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Мемориальная колокольня среди белых обелисков. Колокол лишился языка, а конструкция, на которой он держится, — многих мраморных плит.

Аллеи, высаженные от имени различных дипмиссий, аккредитованных в Молдове, как говорится тоже морально устарели. Те деревья, которые с момента посадки не заменяли, высохли и уродуют вид. Наверное, изначально нужно было советоваться с ботаниками, чтобы выбрать растения, подходящие для нашей природы, а также учитывать, как падает на территорию солнечный свет и тень.

Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы — уроженцев Молдовы. Эти имена, более 20 лет назад содранные с Арки Победы на центральной площади Кишинева, были увековечены здесь, на мемориале, во время реставрации. Но одна из плит Аллеи, упав, рассыпалась в прах, а остальные могут рухнуть в любой момент. А все потому, что их никак не закрепили 12 лет назад во время cоздания этого мини-комплекса >>>

Годом ранее Sputnik бил тревогу по поводу необходимости обновлять этот объект. Сегодня же Аллея огорожена как аварийная зона…

С колонны, главного объекта Аллеи, осыпается плитка, непонятно как закрепленная. Та же плитка, коей выложена поверхность земли, может в любой момент стать элементом чьего-нибудь садика — ее, выпадающую, можно взять и унести с собой. Правда, могут помешать работники комендатуры.

Кстати, сама комендатура, вернее, ее здание, из-за эрозии почвы просело настолько, что от главного входа отделилась лестница, а некоторые стекла повылетали. Строение непригодно сейчас ни для чего. Его нужно попросту сносить и создавать новое.

А ведь на его возведение, равно как и на реконструкцию всего мемориала, были выделены не только государственные деньги — финансово тогда помогли Росси, Казахстан и другие братские страны. Выходит, зря — средства потрачены… не на совесть.

Ну да бог с ними, со средствами — а как быть с отсутствием совести у нас, жителей Кишинева?! Прямо за барельефами, посвященными каждому из пяти годов Великой Отечественной войны (с 1941-го по 1945-й) — кучи фекалий. Животному неважно, где справлять нужду, оно за барельеф не зайдет. А вот человек, стремящийся оправиться, обязательно за что-нибудь спрячется.

Сами же барельефы, их нынешнее состояние не выдерживает никакой критики. Облупившаяся краска, сбитые элементы и т.д. Никакого периодического обновления их покрытия!