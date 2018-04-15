21:23 15 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
возложение цветов

"Гибридный" репортаж - кишиневский мемориал и его неприглядные стороны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (223)
40 0 0

Какие объекты кишиневского мемориала "Вечность" подлежат срочному ремонту?

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Президент Молдовы Игорь Додон обещал, что ко Дню освобождения Молдовы, 24 августа 2018 года, мемориал "Вечность" в Кишиневе будет отреставрирован.

Пока же, по словам главы государства, там будут проводиться "косметические" работы, чтобы главный воинский некрополь Молдовы встретил многотысячных посетителей хоть в каком-то приемлемом виде.

Потому что состояние, в котором после 12 лет с момент капитальной реставрации оказался мемориал "Вечность", не то чтобы оставляет делать лучшего, а в принципе не выдерживает никакой критики.

В доказательство тому — видеорезультаты нашей совместной с председателем Национального координационного комитета "Победа" Алексеем Петровичем прогулки среди воинских захоронений и других объектов мемориала.

Первую часть этого репортажа вы можете посмотреть здесь >>>

Монумент, увековечивший память немецких солдат и офицеров, погибших в годы Второй мировой войны, покрашен в черный цвет. И расписан белой краской. Правда, надписи белым — в лучшем случае, непонятные, в худшем — матерными. Конечно, те, кто делал это, вряд ли вообще знают, в честь кого установлен этот памятник.

Но уж коль скоро Молдова и многие другие страны ведут политику примирения и не клеймит солдат вермахта наравне с их преступными лидерами, то неужто нельзя было вооружить какого-нибудь солдатики кистью и ведерком с черной краской, чтобы хотя бы замазать этот бред.

Да и ржавчина на памятнике — не вчерашняя. Причем, во время моей фотосъемки солдаты убирали близлежащую лужайку, сажали деревья. Ведра с краской ни у одного из них и даже рядом я не заметил.

Мемориальная колокольня среди белых обелисков. Колокол лишился языка, а конструкция, на которой он держится, — многих мраморных плит.

Аллеи, высаженные от имени различных дипмиссий, аккредитованных в Молдове, как говорится тоже морально устарели. Те деревья, которые с момента посадки не заменяли, высохли и уродуют вид. Наверное, изначально нужно было советоваться с ботаниками, чтобы выбрать растения, подходящие для нашей природы, а также учитывать, как падает на территорию солнечный свет и тень.

Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы — уроженцев Молдовы. Эти имена, более 20 лет назад содранные с Арки Победы на центральной площади Кишинева, были увековечены здесь, на мемориале, во время реставрации. Но одна из плит Аллеи, упав, рассыпалась в прах, а остальные могут рухнуть в любой момент. А все потому, что их никак не закрепили 12 лет назад во время cоздания этого мини-комплекса >>>

Годом ранее Sputnik бил тревогу по поводу необходимости обновлять этот объект. Сегодня же Аллея огорожена как аварийная зона…

С колонны, главного объекта Аллеи, осыпается плитка, непонятно как закрепленная. Та же плитка, коей выложена поверхность земли, может в любой момент стать элементом чьего-нибудь садика — ее, выпадающую, можно взять и унести с собой. Правда, могут помешать работники комендатуры.

Кстати, сама комендатура, вернее, ее здание, из-за эрозии почвы просело настолько, что от главного входа отделилась лестница, а некоторые стекла повылетали. Строение непригодно сейчас ни для чего. Его нужно попросту сносить и создавать новое.

А ведь на его возведение, равно как и на реконструкцию всего мемориала, были выделены не только государственные деньги — финансово тогда помогли Росси, Казахстан и другие братские страны. Выходит, зря — средства потрачены… не на совесть.

Ну да бог с ними, со средствами — а как быть с отсутствием совести у нас, жителей Кишинева?! Прямо за барельефами, посвященными каждому из пяти годов Великой Отечественной войны (с 1941-го по 1945-й) — кучи фекалий. Животному неважно, где справлять нужду, оно за барельеф не зайдет. А вот человек, стремящийся оправиться, обязательно за что-нибудь спрячется.

Сами же барельефы, их нынешнее состояние не выдерживает никакой критики. Облупившаяся краска, сбитые элементы и т.д. Никакого периодического обновления их покрытия!

Тема:
Наследники великой Победы (223)

По теме

Мемориал "Вечность": в Молдове умеют строить, но не везде
Кто ответит за осквернение трех мемориалов в Молдове
Мемориал ВОВ в Леушенах будет реконструирован
Открыто уголовное дело на вандалов, осквернивших мемориал в Леушенах
Теги:
мемориал "Вечность", Великая Отечественная война, День Победы, комитет "Победа", Алексей Петрович, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Участок шоссе Таллинн — Нарва
    Со скоростью лета

    В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?

  • Анатолий Бибилов с семьей
    В тесноте, да не в обиде

    Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
Лавров об отравившем Скрипалей химикате
Лавров об отравившем Скрипалей химикате: швейцарские эксперты правы
Правила пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться