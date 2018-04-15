Кишиневцы о городском асфальте: "одна из ракет упала сюда"

Любое событие на мировой арене, сколь бы опасным оно ни было, способно стать поводом для шутки у жителей Кишинева, чьи нервы закалены неимоверно хорошо.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Сколь ни была бы серьезной ситуация вокруг ракетных атак на Ближнем Востоке, у жителей Кишинева, которые "выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз", и здесь найдется повод для незлобного юмора, никак, отметим, не направленного на кого-либо из участников сложившейся политической коллизии.

Пользователи соцсетей, видя, насколько явны проблемы асфальта в Кишиневе, причем, как старого, так и нового, не преминули провести аналогию с недавними событиями, связанными с запуском ракет.

"А одна из ракет улетела в Кишинев", — написал один из жителей столицы, выложив в соцсети фотографии огромной недавно образовавшейся ямы в асфальте на тротуаре улицы Иона Крянгэ.