Видеофакт: виражи на тротуаре под носом у прокуроров

В Кишиневе, у здания прокуратуры, на тротуаре паркуются лишь избранные.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В Кишиневе, у здания прокуратуры сектора Центр водители паркуются на тротуаре в неположенном месте.

Эту ситуацию снял на видео один из правозащитников. Он возмущается тем, что ремонт тротуара был, по его словам, проведен на деньги налогоплательщиков, но теперь некоторые автолюбители разрушают то, чего так долго все ждали — хорошее покрытие на проспекте Штефан чел Маре.

Также гражданин, снимающий происходящее, заметил, что проезжую часть улицы Болгарской от тротуара перед прокуратурой отделяет шлагбаум, по факту дающий возможность одним автомобилям заезжать на переходную зону проспекта, а другим, видимо, нет.