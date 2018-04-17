"Замороженные" миллионы: имущество скольких молдаван попало под секвестр

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Только за прошедшую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого превышает четыре миллиона леев (240 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка республики), сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило секвестр на собственность семерых обвиняемых. Общая стоимость имущества составляет 4,59 миллиона леев. По итогам двух финансовых анализов обнаружены 400 земельных участков, на которые предстоит наложить секвестр", — отметили в НАЦ.

По данным структуры, в изоляторе антикоррупционного центра находятся девять граждан, еще десять человек помещены в пенитенциар, а 23 — отбывают домашний арест.

© Sputnik / Руслан Кривобок Коррупционеры могут спать спокойно, добро не конфискуют

Имущество осужденного экс-премьера Молдовы Филата уйдет с молотка>>>

"На национальную антикоррупционную линию поступило 55 звонков, из которых четыре оказались в компетенции НАЦ", — добавили в НАЦ.

Ранее в ведомстве сообщали, что с начала года "замороженными" является имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность. Всего — на общую сумму более чем в 27,5 миллиона леев.