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Молдавские леи

"Замороженные" миллионы: имущество скольких молдаван попало под секвестр

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Коррупционные скандалы в Молдове: правоохранительные органы "заморозили" имущество на миллионы леев.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Только за прошедшую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого превышает четыре миллиона леев (240 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка республики), сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило секвестр на собственность семерых обвиняемых. Общая стоимость имущества составляет 4,59 миллиона леев. По итогам двух финансовых анализов обнаружены 400 земельных участков, на которые предстоит наложить секвестр", — отметили в НАЦ.

По данным структуры, в изоляторе антикоррупционного центра находятся девять граждан, еще десять человек помещены в пенитенциар, а 23 — отбывают домашний арест.

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"На национальную антикоррупционную линию поступило 55 звонков, из которых четыре оказались в компетенции НАЦ", — добавили в НАЦ.

Ранее в ведомстве сообщали, что с начала года "замороженными" является имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность. Всего — на общую сумму более чем в 27,5 миллиона леев.

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Теги:
заморозка, имущество, секвестр, Национальный антикоррупционный центр, Молдова, Общество
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