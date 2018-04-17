Почему в Кишиневе разбушевались телефонные "террористы"

Криминальный Кишинев, в полиции рассказали о телефонных "террористах", число которых увеличилось в последнее время, и о том, что грозит нарушителям?

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Кишиневе участились ложные звонки о минировании гражданских объектов. Только за прошедшую праздничную неделю в столице зарегистрировано три подобных сообщения, тогда как всего с начала года поступило семь таких звонков, заявил замначальника полиции Кишинева Силвиу Мушук на заседании муниципальных служб в понедельник.

По его словам, первый случай произошел 10 апреля, когда поступил звонок о заложенной бомбе в здании суда сектора Центр. Затем поступило сообщение о минировании управления образования на Ботанике, а 11 апреля — отделения Victoriabank на проспекте Штефана чел Маре.

"Всего с начала года зарегистрировано семь ложных сообщений о минировании объектов. По двум случаям еще не найдены злоумышленники. Однако, надеемся, что их личности в скором времени установят и их привлекут к ответственности. Возбуждены уголовные дела согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, которая предполагает наказание до двух лет тюрьмы", — сказал Мушук.

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Ранее замначальника столичной полиции рассказал о том, что одно ложное сообщение о минировании объектов обходится примерно в 45 тысяч леев или 2,7 тысячи долларов.