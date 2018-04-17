Хроника ЧП, или чем обернулись для кишиневцев выходные

Сколько человек погибло и пострадало в Кишиневе в период праздников: полиция подытожила статистику происшествий в столице.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Выходные в Кишиневе выдались богатыми на происшествия: то ложные сообщения о бомбе, то сбитые насмерть пешеходы и ДТП. Как рассказал замначальника полиции Кишинева Силвиу Мушук на заседании муниципальных служб в понедельник, за две недели в столице зарегистрировано 29 ДТП, в которых пострадали 34 человекf и еще трое погибли.

"Первый случай произошел 8 апреля около 21.00 — на Мунчешстком шоссе сбили двух человек, которые скончались на месте. А второй случай зарегистрирован 14 апреля примерно в 14.30 — была сбита женщина, которая погибла на месте происшествия. Все три летальных исхода произошли не на пешеходных переходах", — отметил Мушук.

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По его словам, из общего количество зарегистрированных ДТП в шести случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. "Уже установлено, что в пяти случаях был превышен скоростной режим. Именно из-за превышения скорости и были сбиты насмерть те два человека и еще трое получили травмы. А всего были сбиты девять пешеходов, из них — пятеро на "зебре" и четыре — вне пешеходной зоны", — сказал полицейский.

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Всего за прошедшие две недели на территории Кишинева зарегистрировано 210 преступлений, из которых 153 раскрыты. Сотрудниками правоохранительных органов составлено тысяча сто протоколов.