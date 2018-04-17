Синоптики рассказали, дойдут ли до Молдовы цветные дожди и "песчаная" буря

Какую опасность таят цветные дожди и песчаная буря, если они дойдут до Молдовы: синоптики рассказали, что ожидать жителям республики.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Песчаная буря из Сахары не дойдет до Молдовы, заявил корреспонденту Sputnik начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

По его словам, соседняя Румыния может оказаться под влиянием этого явления, однако буря способна дойти только до середины этой страны. Согласно данным прессы соседнего государства, облако с песком уже добралось до Румынии. Пыль осела на машинах и на окнах в Орадя и Тимиш. Песчаная буря из Сахары дошла и до других стран Европы.

"Нет, песчаная буря не дойдет до нас, поскольку мы находимся под влиянием циклона, который проходит с Северо-Запада. Поэтому у нас бури не будет", — сказал собеседник.

© Sputnik / Nicu Goncear Снег оранжевого цвета в Молдове: как объясняют это явление синоптики

Как отметил специалист, в последующие два дня по всей территории Молдовы пройдут слабые кратковременные дожди. Рошка еще раз подчеркнул, что осадки будут без примесей песка из Сахары.

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В конце марта этого года в Молдове выпал снег с оранжевым оттенком. С необычным природным явлением столкнулись жители Тараклии, Чадыр-Лунги, Бессарабки, Джурджулешт, Комрата и других регионов страны. Речь шла о южном циклоне, который двигался из Северной Африки. Тогда отмечалось повышенное содержание песка. Синоптики объясняли, что оранжевый оттенок снега — не причина для беспокойства. Единственное неудобство для людей состоит в том, что пыль оседала на одежде и пачкала ее. До этого песок из Северной Африки доходил до Молдовы в 2007 году.