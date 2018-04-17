18:17 17 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка

Синоптики рассказали, дойдут ли до Молдовы цветные дожди и "песчаная" буря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (322)
37400

Какую опасность таят цветные дожди и песчаная буря, если они дойдут до Молдовы: синоптики рассказали, что ожидать жителям республики.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Песчаная буря из Сахары не дойдет до Молдовы, заявил корреспонденту Sputnik начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

По его словам, соседняя Румыния может оказаться под влиянием этого явления, однако буря способна дойти только до середины этой страны. Согласно данным прессы соседнего государства, облако с песком уже добралось до Румынии. Пыль осела на машинах и на окнах в Орадя и Тимиш. Песчаная буря из Сахары дошла и до других стран Европы.

"Нет, песчаная буря не дойдет до нас, поскольку мы находимся под влиянием циклона, который проходит с Северо-Запада. Поэтому у нас бури не будет", — сказал собеседник.

Необычный снег выпал на юге Молдовы
© Sputnik / Nicu Goncear
Снег оранжевого цвета в Молдове: как объясняют это явление синоптики

Как отметил специалист, в последующие два дня по всей территории Молдовы пройдут слабые кратковременные дожди. Рошка еще раз подчеркнул, что осадки будут без примесей песка из Сахары.

Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето>>>

В конце марта этого года в Молдове выпал снег с оранжевым оттенком. С необычным природным явлением столкнулись жители Тараклии, Чадыр-Лунги, Бессарабки, Джурджулешт, Комрата и других регионов страны. Речь шла о южном циклоне, который двигался из Северной Африки. Тогда отмечалось повышенное содержание песка. Синоптики объясняли, что оранжевый оттенок снега — не причина для беспокойства. Единственное неудобство для людей состоит в том, что пыль оседала на одежде и пачкала ее. До этого песок из Северной Африки доходил до Молдовы в 2007 году.

Тема:
Погода в Молдове (322)

По теме

Необычный снег шокировал жителей Молдовы
Теги:
песчаная буря, песок, Геннадий Рошка, Сахара, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
    Президентские амбиции

    Политолог считает, что у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" есть амбиции выиграть президентские выборы и сохранить свой имидж.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Совбез ООН отклонил российский проект резолюции России по Сирии
    Нейтральная Астана

    Политолог назвал причину, из-за которой Казахстан воздержался при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции по Сирии.

  • Трубы Бишкекского теплоэлектроцентраля. Архивное фото
    Чем вы недовольны?

    Почему посол КНР возмущен тем, что в Кыргызстане критикуют итоги модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена китайской компанией?

  • Поэт Алексей Авганов
    Пеший маршрут

    Известный рязанский поэт Алексей Авганов рассказал корреспонденту Sputnik, как в 65 лет пешком дошел из Рязани в Душанбе.

  • Разминирование, архивное фото
    По минному полю

    Стало известно, когда начнется процесс разминирования на узбекско-таджикской границе – с 90-х годов жертвами подрывов стали десятки людей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии
В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии
Правила пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться