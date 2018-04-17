Почему россияне часто приезжают в Кишинев весной

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года — и Кишинев входит в топ-10 этого списка.
Наша столица — на шестом месте данного перечня. В Кишинев весной приезжают в среднем на 3 дня и расходуют 50 долларов в сутки на проживание и питание.
Также в первую десятку попали Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Бишкек, Душанбе и Ашхабад.
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Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной этого года.
По данным турагентства, чаще всего российские граждане выбирают туры выходного дня.
Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне поездок, а Астана и Баку — для отдыха "люкс".