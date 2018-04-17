Врачи в шоке от того, с чем они столкнулись на поминальные дни в Молдове

Жители Молдовы на Радуницу не только поминали усопших и отдыхали на выходные, но и обращались в "скорую": что удивило врачей?

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи сообщили, что 15-16 апреля в "скорую" поступило свыше пяти тысяч обращений. При этом более 75% звонков оказались повышенной срочности.

"В частности, 25 людям потребовалась медицинская помощь в связи с отравлениями. Из них большая часть — отравление алкоголем, в том числе и у детей", — сообщили в ведомстве.

На Радуницу бригады "скорой" дежурили и на кладбище Святого Лазаря (Дойна) в Кишиневе. Медицинская помощь понадобилась 36 людям, которые пришли почтить память своих родственников.

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По данным Центра, в период праздников увеличилось и количество инцидентов, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к врачам "скорой". Подобное происшествие зарегистрировано в городе Глодяны, когда медбригада прибыла на место, чтобы оказать помощь, а пациент проявил физическую агрессию по отношению к врачам. Полиция проводит расследование.

К слову, в Молдове 13 апреля вступили в силу поправки в Кодекс о правонарушениях, по которым за хамство по отношению к медику могут привлечь к ответственности.

Есть и хорошие новости. Так, 15 апреля врачи "скорой" — бригада из Дондушень и бригада Чутулешть — приняли роды вне больницы. На свет появились две здоровые девочки.