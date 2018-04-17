Как иностранные историки оценивают интервенцию в Бессарабию в 1918 году

Специалисты США, Германии, России, Украины, Венгрии и других стран в большинстве своем единодушны в оценках событий столетней давности.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Известный молдавский историк и политолог Сергей Назария в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова представил свою новую книгу о драматических событиях 1917 – 1940-х годов.

По мнению специалиста, у западных и советских историков существует единомыслие по бессарабскому вопросу. Исключение составляет лишь большинство румынских и часть наших молдавских историков, которые не признают молдавское государство.

Доктор исторических наук подчеркнул, что территория Бессарабии в 1918 году была захвачена румынскими войсками против воли молдавского народа.

"В особенности категоричны в этом утверждении и в анализе этих событий американские историки", — отметил специалист.

Американские, немецкие, российские, украинские, болгарские, венгерские и другие иностранные историки – все без исключения – считают, что Бессарабия была захвачена незаконно с точки зрения международного права, — сказал ученый.

Книга "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии" небольшим тиражом издана Институтом международных отношений в 2018 году.

Работа посвящена новейшей истории Молдовы и является попыткой историко-политологического и историографического анализа так называемого бессарабского вопроса, его появления, эволюции и окончательного разрешения.