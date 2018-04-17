Одна из бесплатных услуг "Почты Молдовы" станет платной

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. С 1 мая услуга получения посылок через круглосуточные почтовые терминалы (Post-Terminale) станет платной. Об этом во вторник объявило государственное предприятие "Почта Молдовы".
"Стоимость получения посылки через такой терминал составит 10 леев", — говорится в сообщении.
Круглосуточные почтовые терминалы появились в Молдове в декабре 2015 года. С тех пор в Кишиневе установили 21 такой терминал, а еще один работает в Бельцах.
Для того, чтобы получить посылку таким способом, необходимо указать адрес почтового терминала, куда ее доставят. Затем курьер приносит туда посылку и оставляет ее в почтовом терминале. После этого пользователь получает SMS-уведомление о том, что он может забрать заказ в течение трех дней. За 24 часа до истечения этого срока на телефон приходит повторное сообщение, уведомляющее о том, что необходимо забрать посылку в течение суток. Если этого не происходит, ее возвращают в центр развозки – почтовое отделение MD-2000.
Адреса терминалов. Сектор Центр:
- Улица Петру Мовилэ, 41 (почтовое отделение MD-2004).
- Улица Болгарская, 39 (почтовое отделение MD-2001).
- Бульвар Штефана чел Маре, 12 (АО "Молдтелеком").
- Привокзальная площадь, 3 (почтовое отделение MD-2000).
- Бульвар Григоре Виеру, 5 (почтовое отделение MD-2005).
Сектор Ботаника:
- Бульвар Дачия, 34 (почтовое отделение MD-2060).
- Улица Теилор, 6 (почтовое отделение MD-2043).
- Бульвар Дачия, 49/1 (почтовое отделение MD-2062).
- Улица Тудора Стришкэ, 8/4 (почтовое отделение MD-2048).
Сектор Рышкановка:
- Московский проспект, 14/1 (почтовое отделение MD-2068).
- Московский проспект, 10/3
Сектор Чеканы:
- Улица Иона Думенюка, 12 (почтовое отделение MD-2022).
- Бульвар Мирча чел Бэтрын, 23 (почтовое отделение MD-2075).
- Улица Михая Садовяну, 9/3 (почтовое отделение MD-2044).
Сектор Буюканы:
- Улица Алба-Юлия, 202 (почтовое отделение MD-2071).
- Улица Каля Ешилор, 8.
- Улица Виссариона Белинского, 61 (почтовое отделение MD-2064).
Телецентр:
- Улица Пан Халиппа, 9.
- Улица Миорица, 11 (почтовое отделение MD-2031).
- Улица Арборилор, 9/3.
Старая Почта:
Улица Каля Орхеюлуй, 32.
Бельцы:
Улица Штефана чел Маре, 60 (почтовое отделение MD-3121).