Одна из бесплатных услуг "Почты Молдовы" станет платной

Госпредприятие "Почта Молдовы" объявило о том, что с мая одна из услуг теперь будет предоставляться за деньги.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. С 1 мая услуга получения посылок через круглосуточные почтовые терминалы (Post-Terminale) станет платной. Об этом во вторник объявило государственное предприятие "Почта Молдовы".

"Стоимость получения посылки через такой терминал составит 10 леев", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Евгений Панасенко "Почта Молдовы" предупредила о новом виде мошенничества

Круглосуточные почтовые терминалы появились в Молдове в декабре 2015 года. С тех пор в Кишиневе установили 21 такой терминал, а еще один работает в Бельцах.

Для того, чтобы получить посылку таким способом, необходимо указать адрес почтового терминала, куда ее доставят. Затем курьер приносит туда посылку и оставляет ее в почтовом терминале. После этого пользователь получает SMS-уведомление о том, что он может забрать заказ в течение трех дней. За 24 часа до истечения этого срока на телефон приходит повторное сообщение, уведомляющее о том, что необходимо забрать посылку в течение суток. Если этого не происходит, ее возвращают в центр развозки – почтовое отделение MD-2000.

Адреса терминалов. Сектор Центр:

Улица Петру Мовилэ, 41 (почтовое отделение MD-2004).

Улица Болгарская, 39 (почтовое отделение MD-2001).

Бульвар Штефана чел Маре, 12 (АО "Молдтелеком").

Привокзальная площадь, 3 (почтовое отделение MD-2000).

Бульвар Григоре Виеру, 5 (почтовое отделение MD-2005).

Сектор Ботаника:

Бульвар Дачия, 34 (почтовое отделение MD-2060).

Улица Теилор, 6 (почтовое отделение MD-2043).

Бульвар Дачия, 49/1 (почтовое отделение MD-2062).

Улица Тудора Стришкэ, 8/4 (почтовое отделение MD-2048).

Сектор Рышкановка:

Московский проспект, 14/1 (почтовое отделение MD-2068).

Московский проспект, 10/3

Сектор Чеканы:

Улица Иона Думенюка, 12 (почтовое отделение MD-2022).

Бульвар Мирча чел Бэтрын, 23 (почтовое отделение MD-2075).

Улица Михая Садовяну, 9/3 (почтовое отделение MD-2044).

Сектор Буюканы:

Улица Алба-Юлия, 202 (почтовое отделение MD-2071).

Улица Каля Ешилор, 8.

Улица Виссариона Белинского, 61 (почтовое отделение MD-2064).

Телецентр:

Улица Пан Халиппа, 9.

Улица Миорица, 11 (почтовое отделение MD-2031).

Улица Арборилор, 9/3.

Старая Почта:

Улица Каля Орхеюлуй, 32.

Бельцы:

Улица Штефана чел Маре, 60 (почтовое отделение MD-3121).