Экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ сделал важное заявление

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Бывший примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ, который проходит обвиняемым по уголовному делу о платных парковках, сделал важное объявление. На одном из последних судебных заседаний он заявил журналистам, когда инстанция огласит ему приговор.
"Приговор озвучат в этом году. Сколько может длиться процесс", — заявил либерал.
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Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение либералу выдвинули 12 июля прошлого года. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.
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Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку. И.о. мэра Кишинева стала Силвия Раду. А 20 мая в столице пройдут местные выборы.