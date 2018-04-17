Экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ сделал важное заявление

Судебные разбирательства по уголовному делу экс-мэра Кишинева Дорина Киртоакэ продолжаются: бывший градоначальник рассказал о том, когда он услышит приговор.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Бывший примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ, который проходит обвиняемым по уголовному делу о платных парковках, сделал важное объявление. На одном из последних судебных заседаний он заявил журналистам, когда инстанция огласит ему приговор.

"Приговор озвучат в этом году. Сколько может длиться процесс", — заявил либерал.

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Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение либералу выдвинули 12 июля прошлого года. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.

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Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий. До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем его заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь

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Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку. И.о. мэра Кишинева стала Силвия Раду. А 20 мая в столице пройдут местные выборы.