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Скорая помощь

В Радоницу не радовались: печальные итоги дней поминовения усопших

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В дни поминовения усопших на кладбищах пропадали дети и травились взрослые - такова статистика медиков и полицейских.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Печальные последствия массового поминания усопших в минувшие воскресенье и понедельник, увы, не заставили себя ждать. Об этом свидетельствуют представленные полицией и медиками данные.

Больница. Архивное фото
© Sputnik / Aleksei Babushkin
Врачи в шоке от того, с чем они столкнулись на поминальные дни в Молдове

Море по колено

Случайность это или закономерность, но 15-16 апреля в "скорую" поступило свыше пяти тысяч обращений по Молдове. Как сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, в 25 случаях речь идет об отравлении, преимущественно алкоголем, в том числе и у детей.

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Конечно же, алкогольная эйфория наложила свой отпечаток и на общение недужных, — и их, возможно, не менее трезвых сопровождающих, — с медиками. По данным Центра, в период праздников увеличилось и количество инцидентов, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к врачам "скорой". Подобное происшествие зарегистрировано в городе Глодяны, когда медбригада прибыла на место, чтобы оказать помощь, а пациент проявил физическую агрессию по отношению к врачам. Полиция проводит расследование.

Между тем, в Молдове с 13 апреля действуют поправки в Кодекс о правонарушениях, по которым за хамство по отношению к медику могут привлечь к ответственности.

Кладбище имени св. Лазаря (Дойна)
© Sputnik / Yana Zaharova /
Дефиле и "Оливье": чего лучше не делать на кладбище в поминальные дни

Пропадали дети

Это не единственное, чем запомнилась минувшая Радоница, по крайней мере, в Кишиневе. На кладбище имени святого Лазаря, в просторечии, "на Дойне", родители оставляли без присмотра детей. То ли в суматохе, то ли под алкогольными парами, люди теряли бдительность. Да и сами взрослые, как выясняется, тоже пропадают.

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По данным Кишиневского управления полиции, в воскресенье, было обнаружено шесть оставленных без надзора детей. Сообщается также и о трех пропавших.

А на второй день Радоницы эта неприятная традиция продолжилась — полицейские обнаружили трех потерявшихся детей, в возрасте трех, семи и восьми лет. Всех в целости и сохранности доставили родным и близким.

Позиция церкви

Многие в своем стремлении разделить стол с усопшим идут на крайности, закатывая пышные пиршества на могилах, выпивая от души, исполняя песни "отечественных и зарубежных композиторов", считая, что это могло бы порадовать их незабвенного родственника.

Посещение кладбищ в день Радоницы
© Sputnik / Егор Еремов
Кишиневцы и на второй день Радоницы продолжили терять детей на кладбище

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у православного священника: уместны ли такие шумные возлияния на молдавских кладбищах, и как не превратить молитву в фарс?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова дал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Несомненно в Молдове Радоница является событием, объединяющим людей. На Пасхальные праздники на родину из-за рубежа возвращаются многие родственники. Это — повод, чтобы встретиться, вновь ощутить семейные узы, теплое общение. С этой точки зрения, когда вся семья поминает усопшего, дата — безусловно консолидирующая. Вопрос лишь в том, как поминают того, кто ушел в мир иной", — подчеркнул священник.

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По словам собеседника, модные "дефиле" на кладбище, застолья на могилах с котлетами и "Оливье" не имеют ничего общего с православной традицией поминовения усопших. Люди по наитию руководствуются лишь традицией. Которая досталась им от дедушек и бабушек, живших в советские времена, считая, что пиршества на погосте — неотъемлемый атрибут Радоницы.

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Теги:
алкоголь, дети, Радоница, Молдова, Кишинев
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