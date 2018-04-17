ЦИК Молдовы и Киргизии заключили соглашение: что это за документ

По итогам встречи в Кишиневе глав Центризбиркомов Молдовы и Киргизии был подписан новый документ: что он из себя представляет?

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Молдова и Киргизия подписали Меморандум о согласии, предусматривающий обмен опытом для улучшения электорального законодательства. Это произошло по итогам встречи главы ЦИК Молдовы Алины Руссу с делегацией из Киргизии во главе с председателем Центризбиркома этой страны Нуржан Шайлдабековой.

"Документ позволит углубить и развить сотрудничество в том, что касается законодательной базы по организации выборов и референдумов, использования для этого современных систем и технологий", — говорится в сообщении ЦИК.

© Sputnik / Miroslav Rotari Руссу: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев

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Кроме того, в рамках прошедшей во вторник встречи стороны обсудили внедрение новой электоральной системы для проведения парламентских выборов, формирование списков избирателей, голосование за пределами страны и взаимодействие с диаспорой.

Делегация ЦИК Киргизии находится в Молдове с визитом до 21 апреля.