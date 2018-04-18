10:40 18 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
автомобильные шины

Шантаж на колесах: как в Кишиневе вымогают деньги средь бела дня

CC0 / Pexels
Общество
Получить короткую ссылку
41610

Уроженка Молдовы, живущая в Киеве, приехала на праздники в Молдову и была поражена тому, как ее пытались обобрать до нитки те, кто сдает автомобили в аренду.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Для многих выходцев из нашей страны именно праздники, будь то пасхальные или грядущие майские, становятся поводом для того, чтобы приехать домой, повидаться с близкими, отдохнуть от тех бешеных ритмов в крупных городах, где они обосновались жить и работать.

Подозреваемый в суде
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Троих граждан Молдовы задержали на Украине за расстрел автомобиля

Казалось бы, родина и ее столица знакомы им с детства и подвоха здесь ожидать не приходится. Однако в наши дни все происходит с безобразием до наоборот, а неприятности, в том числе и финансового характера, могут случиться там, где этого и не ждешь. 

Следующая история, которую рассказала корреспонденту Sputnik наша землячка Анна Хроленко, постоянно живущая в Киеве, — яркий штрих к тому, что в родном Кишиневе приветствие "Bine ați venit!" не всегда звучит так гостеприимно.

"Я приехала в Кишинев из Киева на Радоницу на пять дней с маленькими дочкой и сыном. Для того, чтобы все успеть, показать внукам их 90-летнего прадедушку, живущего в Кэлэрашском районе, решила взять авто на прокат. Изучив местный интернет, была неприятно удивлена: в праздники практически все авто были сданы в аренду, а те, что остались в прокате, были предложены по цене в 2-3 раза превышающей обычную стоимость. В результате, обзвонив пару фирм, нашла ту, что сдаёт машину минимум на два дня и по сносной цене. Позвонила, там ответили: "Доамна, я немного занят, приезжайте, всё решим на месте", — рассказала собеседница.

По словам Анны, вся ее радость испарилась после того, как женщина приехала на фирму по сдаче авто, расположенную на Телецентре. Там ее встретили шестеро крепких "арендодателей", которые наперебой начали нахваливать оставшуюся машину "Skoda Octavia", попутно набивая цену на сдачу. Бойкости этих ловкачей, по словам Анны, позавидовал бы сам Остап Бендер, так как цена за сдачу авто в аренду росла через каждые несколько минут разговора, достигнув отметки в 250 процентов в плюс от первоначальной. А объяснялось все просто: "сейчас праздники — не хочешь, не бери…".

Грабеж с размахом — на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы>>>

"Тут я поняла, что родной Кишинев "держит марку". Ничего не поделаешь, взяла на два дня потрепанную "Шкоду" по цене 50 евро в сутки, оставив залог в 100 долларов. Оформили документы, вручили мне ключи. Осмотрев авто, обратила внимание арендодателей на то, что покрышки задних колес полностью стерты. Ответ был немногословен: с ехидной улыбкой на лице мне ответили: "Попробуй найти лучше за эти деньги!", — отметила раздосадованная собеседница.

Впечатления от езды на видавшем виды автомобиле, по словам Анны, были — не для слабонервных, учитывая нахождение в салоне двух маленьких детей. В результате приходилось объезжать каждую кочку, добираться с небольшой скоростью, боясь, что "лысая резина" задних колес не выдержит. Но вот, испытания опасным путешествием на изношенном стальном коне закончились, а женщина отправилась на фирму на Телецентр, чтобы отдать авто и вернуть стодолларовый залог.

"Счастливая, что всё успела и что всё хорошо закончилось, повезла машину "сдаваться". Однако садясь в последний вояж на этой "Шкоде" заметила, что на одном из стертых задних колес возникла большая шишка. Все началось, когда я приехала на фирму и мне сказали, что из-за этой "гульки" на колесе мне мои 100 долларов залога не вернут. Я, естественно, начала отстаивать свои права, требовать "кровно заработанные" обратно". Ответ был краток: "сейчас протестируем на трассе, если колесо не лопнет, вернем".

ДТП в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Два водителя пострадали в результате ДТП в центре Кишинева

Дальше, по словам Хроленко, начались настоящие гонки на выживание. Сначала крепкие арендодатели проехали с женщиной небольшой круг по району, проскочив "лежачего полицейского на скорости" в 45 км/ч. Затем крепкий паренек, не сбавляя скорости, дернул ручник, чтобы проверить, как тормозит машина, после этого разогнал несчастную "Шкоду" до 70 км/ч и опять резко затормозил. Естественно, что после таких испытаний на прочность потрепанные покрышки автомобиля и вовсе превратились чуть ли не в пыль.

Кишиневская весна: парки — место для машин>>>

"На колесах появились новые шишки. Это стало железобетонным аргументом, чтобы не возвращать мне залог. Несмотря на все мои доводы, арендодатели с издевкой сказали, что внесенные в качестве залога 100 долларов — это плата за испорченные мною колеса, а если я хочу, они могут снять истрепанные покрышки и отдать их мне на память, так как "все уплачено". С тем и ушла, оставив довольно круглую сумму этим аферистам. Жаль, что, уезжая с родины, именно этот инцидент останется печальным штрихом к пресловутому молдавскому гостеприимству. Вопрос лишь в том, куда смотрят в таких ситуациях молдавские правоохранительные органы", — с грустью резюмировала собеседница.

По теме

Смертельная находка: полицейские обнаружили 7 кг героина в автомобиле
Самые популярные автомобили в Молдове
Еще раз о штрафах: вот что ждет некоторых автомобилистов в Молдове
Теги:
аренда авто, обман, афера, клиенты, шантаж, вымогательство, полиция, Анна Хроленко, Киев, Молдова, Украина, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
    Президентские амбиции

    Политолог считает, что у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" есть амбиции выиграть президентские выборы и сохранить свой имидж.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Совбез ООН отклонил российский проект резолюции России по Сирии
    Нейтральная Астана

    Политолог назвал причину, из-за которой Казахстан воздержался при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции по Сирии.

  • Трубы Бишкекского теплоэлектроцентраля. Архивное фото
    Чем вы недовольны?

    Почему посол КНР возмущен тем, что в Кыргызстане критикуют итоги модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена китайской компанией?

  • Поэт Алексей Авганов
    Пеший маршрут

    Известный рязанский поэт Алексей Авганов рассказал корреспонденту Sputnik, как в 65 лет пешком дошел из Рязани в Душанбе.

  • Разминирование, архивное фото
    По минному полю

    Стало известно, когда начнется процесс разминирования на узбекско-таджикской границе – с 90-х годов жертвами подрывов стали десятки людей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
Как в США и Европе оценивают интервенцию в Бессарабии в 1918
Как в США и Европе оценивают интервенцию в Бессарабии в 1918 году
Мусор в странах ЕС
Сколько мусора "производится" в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться