Шантаж на колесах: как в Кишиневе вымогают деньги средь бела дня

Уроженка Молдовы, живущая в Киеве, приехала на праздники в Молдову и была поражена тому, как ее пытались обобрать до нитки те, кто сдает автомобили в аренду.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Для многих выходцев из нашей страны именно праздники, будь то пасхальные или грядущие майские, становятся поводом для того, чтобы приехать домой, повидаться с близкими, отдохнуть от тех бешеных ритмов в крупных городах, где они обосновались жить и работать.

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Казалось бы, родина и ее столица знакомы им с детства и подвоха здесь ожидать не приходится. Однако в наши дни все происходит с безобразием до наоборот, а неприятности, в том числе и финансового характера, могут случиться там, где этого и не ждешь.

Следующая история, которую рассказала корреспонденту Sputnik наша землячка Анна Хроленко, постоянно живущая в Киеве, — яркий штрих к тому, что в родном Кишиневе приветствие "Bine ați venit!" не всегда звучит так гостеприимно.

"Я приехала в Кишинев из Киева на Радоницу на пять дней с маленькими дочкой и сыном. Для того, чтобы все успеть, показать внукам их 90-летнего прадедушку, живущего в Кэлэрашском районе, решила взять авто на прокат. Изучив местный интернет, была неприятно удивлена: в праздники практически все авто были сданы в аренду, а те, что остались в прокате, были предложены по цене в 2-3 раза превышающей обычную стоимость. В результате, обзвонив пару фирм, нашла ту, что сдаёт машину минимум на два дня и по сносной цене. Позвонила, там ответили: "Доамна, я немного занят, приезжайте, всё решим на месте", — рассказала собеседница.

По словам Анны, вся ее радость испарилась после того, как женщина приехала на фирму по сдаче авто, расположенную на Телецентре. Там ее встретили шестеро крепких "арендодателей", которые наперебой начали нахваливать оставшуюся машину "Skoda Octavia", попутно набивая цену на сдачу. Бойкости этих ловкачей, по словам Анны, позавидовал бы сам Остап Бендер, так как цена за сдачу авто в аренду росла через каждые несколько минут разговора, достигнув отметки в 250 процентов в плюс от первоначальной. А объяснялось все просто: "сейчас праздники — не хочешь, не бери…".

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"Тут я поняла, что родной Кишинев "держит марку". Ничего не поделаешь, взяла на два дня потрепанную "Шкоду" по цене 50 евро в сутки, оставив залог в 100 долларов. Оформили документы, вручили мне ключи. Осмотрев авто, обратила внимание арендодателей на то, что покрышки задних колес полностью стерты. Ответ был немногословен: с ехидной улыбкой на лице мне ответили: "Попробуй найти лучше за эти деньги!", — отметила раздосадованная собеседница.

Впечатления от езды на видавшем виды автомобиле, по словам Анны, были — не для слабонервных, учитывая нахождение в салоне двух маленьких детей. В результате приходилось объезжать каждую кочку, добираться с небольшой скоростью, боясь, что "лысая резина" задних колес не выдержит. Но вот, испытания опасным путешествием на изношенном стальном коне закончились, а женщина отправилась на фирму на Телецентр, чтобы отдать авто и вернуть стодолларовый залог.

"Счастливая, что всё успела и что всё хорошо закончилось, повезла машину "сдаваться". Однако садясь в последний вояж на этой "Шкоде" заметила, что на одном из стертых задних колес возникла большая шишка. Все началось, когда я приехала на фирму и мне сказали, что из-за этой "гульки" на колесе мне мои 100 долларов залога не вернут. Я, естественно, начала отстаивать свои права, требовать "кровно заработанные" обратно". Ответ был краток: "сейчас протестируем на трассе, если колесо не лопнет, вернем".

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Дальше, по словам Хроленко, начались настоящие гонки на выживание. Сначала крепкие арендодатели проехали с женщиной небольшой круг по району, проскочив "лежачего полицейского на скорости" в 45 км/ч. Затем крепкий паренек, не сбавляя скорости, дернул ручник, чтобы проверить, как тормозит машина, после этого разогнал несчастную "Шкоду" до 70 км/ч и опять резко затормозил. Естественно, что после таких испытаний на прочность потрепанные покрышки автомобиля и вовсе превратились чуть ли не в пыль.

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"На колесах появились новые шишки. Это стало железобетонным аргументом, чтобы не возвращать мне залог. Несмотря на все мои доводы, арендодатели с издевкой сказали, что внесенные в качестве залога 100 долларов — это плата за испорченные мною колеса, а если я хочу, они могут снять истрепанные покрышки и отдать их мне на память, так как "все уплачено". С тем и ушла, оставив довольно круглую сумму этим аферистам. Жаль, что, уезжая с родины, именно этот инцидент останется печальным штрихом к пресловутому молдавскому гостеприимству. Вопрос лишь в том, куда смотрят в таких ситуациях молдавские правоохранительные органы", — с грустью резюмировала собеседница.