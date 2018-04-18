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Пробки

Кишинев "замер": причина - ремонт дорог и пробки

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Город стоит в пробках: ремонт и обслуживание дорог затрудняет движение на нескольких улицах столицы - в итоге водители жалуются, что много времени приходится тратить на дорогу.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В Кишиневе в среду перекрыты некоторые улицы, причина — выполнение ремонтных работ и текущего обслуживания дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.

Ремонт дороги на улице Иона Крянгэ в Кишиневе
© Sputnik / Яна Захарова
Ремонт дорог по-молдавски

Согласно данным ведомства, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы в центре на улице Михаила Когэлничану, а в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын и на улице Мештерул Маноле. 

Также будут частично перекрыты улицы Алба-Юлия и Ион Пеливан на Буюканах и проспект Дачия на Ботанике. В секторе Рышкановка работы пройдут на улице Киевской и проспекте Решатерий Национале.

Власти призывают автолюбителей, которые пересекают вышеупомянутые зоны, следовать временным дорожным знакам во избежание формирования пробок.

Желательно планировать свой маршрут заранее в обход вышеупомянутых улиц.

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Теги:
пробки, ремонт дорог, примэрия Кишинева, Молдова, Кишинев, Общество
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