Новая напасть в Кишиневе: как ее избежать

С приходом весны и теплой погоды в Молдове активировались опасные насекомые - клещи.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Весна принесла долгожданное тепло, но вместе с ним активизировались и клещи. Теперь отправляться на природу надо с опаской.

© Sputnik / Константин Чалабов Кому больше вредят инсектициды, клещам или людям

Ведь, как известно, клещи — переносчики разных заболеваний.

В этом году первые укусы клещей зарегистрировали в самом начале апреля, об этом сообщила корреспонденту Sputnik заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"У нас уже были обращения с этой проблемой. Люди начали приходить в больницу примерно неделю назад. Врачи удаляли клещей хирургическим вмешательством. Обращений было не много", — уточнила Кирьякова.

По ее словам, чтобы не стать жертвой клеща, необходимо одеваться так, чтобы эти насекомые не смогли проникнуть под одежду.

"Клещи, распространенные в Молдове, передают боррелиоз, болезнь Лайма. К счастью, опасные энцефалиты пока обошли нас", — добавила Кирьякова.

Чтобы обезопасить людей и животных от клещей, санэпидемслужбы обрабатывают территорию в парках и общественных местах.

Врачи настаивают: если вас укусил клещ, не нужно пытаться вытащить его самостоятельно. Необходимо как можно скорее обратиться к специалисту — ведь, даже в случае изъятия клеща из тела, может сохраниться вероятность того, что его частица осталась под кожей. А здесь недалеко и до нагноения.