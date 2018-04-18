Радость со слезами на глазах: многодетная семья получила в подарок дом

Еще несколько месяцев назад глава семейства, в котором воспитывается 15 детей, находился в отчаянии: в старом доме протекала крыша, места на всех детей не хватало, долги перед банком не давали покоя. Все изменилось в пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Неожиданный сюрприз получила многодетная семья Урсу из села Ермоклия в пасхальные праздники. Президент Молдовы Игорь Додон подарил им новый дом. Щедрый подарок глава государства сделал после серии публикаций в СМИ о трудном положении семьи Урсу. Среди тех, кто заинтересовался судьбой многодетного семейства, было и агентство Sputnik.

Вера в чудо

Этой зимой семья Урсу находилась на грани выживания.

© Sputnik / Павел Лисицын Трагедия в Молдове: многодетная семья оказалась на грани выживания

Прокормить 15 детей всегда сложно, но в последнее время неприятности преследовали главу семейства. Снегопад, выпавший в апреле 2017-го года, оставил Вячеслава Урсу без главного источника дохода. Стихия разрушила теплицы, в которых он выращивал овощи на продажу. Восстановить их не было возможности: надо было брать новый кредит в банке, когда со старым долгом еще не удалось рассчитаться. Старый дом, в котором ютилось большое семейство, полностью обветшал – крыша требовала ремонта. Жена поняла, что носит под сердцем нового ребенка – 16-го по счету. В этой ситуации уповать оставалось только на чудо. Семья Урсу – верующие люди. Они не сомневались, что Всевышний не даст впасть в отчаяние.

"Мы сначала не хотели, чтобы журналисты о нас рассказывали. Просто не хотели, чтобы люди потом о нас болтали. Но, все же сдались. Вскоре от президента приехали люди и осмотрели наш старый дом. Сказали, что постараются что-то сделать. Ничего не обещали, но это и к лучшему", — рассказала Лидия Урсу.

© Sputnik / Nicu Goncear Новый дом для многодетной семьи Урсу

Встреча с президентом

"Он сказал — "здравствуйте", подарил папе ключи и поздоровался со всеми за руку", — так описывают встречу с главой государства дети из семьи Урсу. Новый дом, который им купил Игорь Додон, сильно отличается от старого. Он – просторный, двухэтажный, в нем есть целых шесть комнат. Дети уже освоились и наперебой рассказывают о новых впечатлениях:

— Мы рады, что малыши больше не будут мешать нам делать уроки, — говорят старшие мальчики.

У девочек своя комната. Они тоже оценили комфорт.

— Дома очень светло. Мы просыпаемся от солнечных лучей, — поделились новыми ощущениями они.

Одна из дочерей супругов Урсу – Анастасия, рассказала, что раньше часто проходила мимо этого дома и представляла, как живет в комнате на втором этаже с выходом на балкон. Теперь мечта стала явью. 15 детей семьи Урсу с удовольствием возвращаются сюда после уроков каждый день.

© Sputnik / Nicu Goncear Многодетная семья Урсу

Жизнь налаживается

Глава семейства – Вячеслав Урсу вновь полон сил. Помимо щедрого подарка президента, его поджидал еще один сюрприз. Банк, которому Вячеслав должен сто тысяч леев, взятых под строительство теплиц, пошел навстречу и отсрочил платеж на четыре года.

"Я опять купил пленку и семена. Буду выращивать в теплице овощи на продажу. Сейчас засажу огурцы, потом – осенние сорта помидор", — поделился планами Вячеслав.

В ближайшем будущем ему будет чем прокормить большую и дружную семью.