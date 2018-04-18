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Автомобили полностью оккупировали переходную часть.

Неравная схватка: мусор и автохам - что сделали жильцы многоэтажки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Вирусная фотография с припаркованным авто прямо у мусорного бака стала предметом споров и дискуссий в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Представленная фотография стала очень популярной в соцсетях. Ее выложили на странице общественного движения "СтопХам" в Молдове.

Эвакуация автомобиля
© Sputnik / Андрей Рудаков
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Фото сделано в Кишиневе в секторе Чеканы. На нем видно, что автолюбитель припарковался рядом с мусорным баком во дворе жилого дома. Автомобиль загородил проход к баку с одной стороны, и это очень сильно разозлило жильцов дома. В итоге они решили своеобразно "отблагодарить" владельца авто.

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Под публикацией неравнодушные пользователи стали оставлять свои комментарии. 

Некоторые отметили, что машина не препятствует доступу к мусорному контейнеру, и люди поступили неправильно.

Другие указывают на то, что бак переполнен. Вероятно, это произошло из-за того, что мусоровоз не смог к нему подъехать.

"Народ, гляньте сколько мусора в баке, а все потому, что у нас машины с боковым механизмом поднимания баков. И, скорее всего, эта машина так и не смогла подъехать — забрать мусор. Соседи, видимо, подумали: раз из-за водителя не смогли мусор забрать, значит сделаем из его машины второй мусорный бак", — написал один из пользователей сети.

По мнению других, как бы автолюбитель не перегородил путь, это не повод наказывать его подобным образом.

Как владелец авто очистил свой автомобиль, и как разрешилась вся эта ситуация — неизвестно.

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Теги:
неправильная парковка, месть, мусор, Молдова, Кишинев, Общество
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