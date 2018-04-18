Такого не было давно: почему центр Кишинева лучше объезжать

Тяжелые дни наступили для Кишинева - столица стоит в беспросветных пробках: опытные водители признаются, что такого не было даже на праздники, а полиция разводит руками.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Гигантские пробки парализовали в среду утром Кишинев. Опытные водители утверждают, что такого не было даже в минувшие праздники.

"Сегодня вышел на работу и настроился, что день будет тяжелый. С Ботаники до Чекан вез пассажира полтора часа. А человек торопился, но через полчаса ожидания в пробке сказал: "спешить уже некуда". Такого на дорогах Кишинева я не помню. Даже перед Новым годом и перед пасхальными праздниками такого не было", — рассказал Sputnik водитель такси.

Водитель маршрутки отметил, что обычно после 10 утра на дорогах столицы становится свободнее.

"Пробки в последнее время всегда. Нервничать нет никакого смысла — только ждать остается. Но сегодня, конечно, очень тяжело движется транспорт. Люди возвращаются с праздников, ремонт дорог", — добавил собеседник.

В Инспекторате полиции отметили, что 18-19 апреля в Молдове с официальным визитом находится президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В связи с этим патрульные полицейские обеспечивают безопасность на столичных дорогах, таким образом доступ пешеходов и дорожное движение по некоторым центральным улицам Кишинева периодически ограничено", — отметили в полиции.

© AP Photo / Vasily Fedosenko Детали визита Лукашенко в Молдову: старт посевной кампании и деловой форум

Речь идет об улицах митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — Букурешть — М. Чеботарь — 31 августа 1989 года; проспекте Штефана чел Маре — митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — В. Микле — А. Пушкина; А. Пушкина — митрополит Варлаам — М. Еминеску — В. Микле.

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Полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения, быть дисциплинированными и, по возможности, избегать передвижения по главным артериям столицы.