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Лето

Ожидается ли в апреле снегопад, и каким будет лето в Молдове - прогноз синоптиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (248)
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Год назад, 21 апреля, в Молдове выпал снег, какие прогнозы сделали на нынешние апрель-май молдавские синоптики, читайте в заметке Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Лето не за горами, и многие уже стали делать ставки, каким оно выдастся в Молдове — засушливым, дождливым, или погода будет придерживаться золотой середины. Пока отечественные синоптики не раскрывают карты. Как заявил корреспонденту Sputnik начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Геннадий Рошка, более точные прогнозы о том, каким будет лето этого года, появятся к концу мая, то есть, перед самым началом сезона.

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Говоря о погоде на ближайшее время, специалист подчеркнул, что 18-19 апреля ожидаются кратковременные слабые дожди. И, похоже, погода не принесет сюрпризов в виде снегопада, как это произошло в прошлом году.

"В последующие дни осадков не предвидится. Что касается температур, то ожидаем 15-20 градусов тепла. А 20 апреля ожидается до 17-18 градусов со знаком плюс, а затем температура начнет опять повышаться. Такой температурный режим — нормальный для данного периода", — сказал Рошка.

По его словам, погода, которая установилась в Молдове на прошедшие выходные, была выше нормы на 10 градусов.

Деревья сгибаются под ударами бури. Архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето

Что говорят румынские синоптики? 

Глава Национальной метеорологической службы Румынии Елены Матееску отметила, что в летние месяцы экстремальные погодные явления будут происходить в стране-соседке даже чаще, чем в зимне-весенний период.

Вполне возможно, что периоды жестокой засухи в регионе будут перемежаться короткими, но бурными ливнями, что резко обострит опасность наводнений и ураганов.

В климатических сценариях, о которых говорят румынские метеорологи, ученые прогнозируют общее уменьшение количества осадков летом 2018 года на 15-20%.

Самыми уязвимыми зонами станут юг, юго-восток, восток и запад Румынии, включая Трансильванское плато, цитирует заявления Елены Матееску ro.sputnik.md.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (248)

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Теги:
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