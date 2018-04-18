Лукашенко и Габурич выпили молдавского вина

Как встречал президента Беларуси Александра Лукашенко министр экономики Молдовы Кирилл Габурич. Что заявил белорусский лидер, сойдя с трапа самолета?

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в среду Кишинев с официальным визитом. В Международном аэропорту Кишинева его встретили хлебом с солью и с вином.

Отведав кусок молдавского калача, Лукашенко довольно сказал: "похож на наш (белорусский каравай — ред.)". Посмотрев на кувшин с вином, лидер Беларуси спросил министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича: "это тоже пьем?".

"Хорошее вино. В Белоруссии, наверное, не продается", — сказал Лукашенко, пригубив молдавского вина.

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Габурич в ответ на это отметил, что по некоторым данным 60-80% молдавского вина приходится на белорусский рынок. "Вероятно, эта цифра где-то между", — сказал Габурич.