Что изменилось в процедуре сдачи на водительские права в Молдове

Стало проще: молдавские власти внесли коррективы в положение о водительском удостоверении, об организации и проведении экзамена на права.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Сдать экзамен на водительские права в Молдове будет проще. Раньше, если кандидат "заваливал" экзамены на полигоне или в городе на протяжении 90 календарных дней со дня тестирования, ему приходилось пересдавать и теорию. А новая поправка предусматривает: если человек не смог пройти практическую часть экзамена в течение года со дня сдачи теории, то он обязан снова, но один раз в течение этого срока, вернуться к проверке теоретических знаний.

© Sputnik / Rodion Proca Важно для водителей: из-за этого придется вновь сдать экзамены на права

Соответствующая поправка в положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на права опубликована в "Официальном мониторе".

"Лицо, оцененное отметкой "не сдал", может сдать повторный экзамен только по истечении не менее пяти календарных дней — для теоретической части и десяти календарных дней — для практической части", — отмечено в тексте действующего законодательства.