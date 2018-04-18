Лукашенко: хочу прогуляться по улицам Кишинева

Президент Беларуси на встрече с молдавским лидером рассказал о ностальгии, своих желаниях, а еще предположил, что в нашей республике много долгожителей.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, прибывший в среду с официальным визитом в Кишинев, проводит встречу с молдавским лидером Игорем Додоном. Журналистов допустили на протокольную съемку, проходящую в здании администрации главы республики.

© Sputnik / Валерий Мельников Лукашенко и Габурич выпили молдавского вина

"Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Нам есть, о чем пообщаться в Республике Молдова. Добро пожаловать", — сказал Додон.

Лукашенко поблагодарил молдавского лидера за приглашение в Кишинев. Он отметил, что бывает во многих республиках бывшего Советского Союза.

"Но нигде не испытываю такой ностальгии, как здесь — в Молдове. Проезжаю по центральной улице Кишинева, но мне больше всего хотелось пройтись по ней пешком, как когда-то было в советские времена", — сказал президент Беларуси, отметив, что часто бывал в Кишиневе.

Говоря о Молдове, Лукашенко подчеркнул, что здесь живут хорошие люди, здесь — хорошие земля и климат. В этой связи президент Беларуси предположил, что в Молдове много долгожителей.

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Белорусский лидер находится c официальным визитом в Кишиневе в период 18-19 апреля.