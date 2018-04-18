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Кукуруза

Лукашенко: засеем с Додоном поле кукурузой

© Sputnik / Катерина Совдагари
Общество
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Игорь Додон и Александр Лукашенко прокатятся на тракторе и засеют поле молдавской кукурузой.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и молдавский лидер Игорь Додон засеют в четверг поле кукурузой. Об этом лидеры двух республик сообщили на совместном брифинге в Кишиневе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в среду Кишинев с официальным визитом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Можем мы вам вспахать поле на тракторе и засеять кукурузой, помочь вашим крестьянам, вашим людям. Что вам понравилось в Белоруссии — мы обязательно вам поможем это сделать. Будем делать все, чтобы Молдова была богаче. Если богаче партнер, будем богаче и мы. Простая жизненная формула", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что жители Молдовы — не чужие для белорусов. "Нам не надо виз, разрешений. Мы в Молдове как бывали в давние вменена, отдыхали, вино покупали и так далее, так мы будем действовать и впредь. И не хотелось бы, чтобы кто-то в Молдове запретил белорусам бывать здесь. Вот вы у нас в любое время дня и суток, как у себя дома", — добавил президент Беларуси.

Додон поблагодарил белорусского лидера за то, что тот откликнулся на его просьбу и в ближайшее время подарит несколько тракторов и спецтехнику.

"С радостью вместе с вами завтра засею поле молдавской кукурузой, которая активно продается на белорусском рынке", — сказал президент Молдовы.

Лукашенко поручил губернатору Гомельской области Владимиру Дворнику взять на контроль сотрудничество с Молдовой. "Это (Владимир Дворник — ред.) у нас ярый поклонник кукурузы. Никак не могу его оттянуть от кукурузы. Картошки там хватает, а вот клевера нет, но зато кукуруза… Поэтому будем сеять, а там договоримся", — добавил Лукашенко.

Он обратился к Додону с просьбой: "Но кукурузу отдайте нам, потому что нам нужны семена". Президент Молдовы отметил, что "поле завтра засеем, а то, что соберем осенью, отправим".

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Теги:
кукуруза, поле, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Беларусь, Молдова
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