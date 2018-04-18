В Молдове детям будут выплачивать ежедневное пособие

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Молдавский кабмин на заседании в среду принял решение выделить ежедневное пособие для двух тысяч 600 детей, временно или полностью оставшихся без родительской опеки.

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Размер выплаты составит 10 леев в сутки. Вместо этой суммы ко Дню рождения несовершеннолетние получат от властей республики по 100 леев, а на праздники, Новый год, Рождество, Пасху и Международный день ребенка, — по 70 леев. Пособие будет повышаться ежегодно 1 апреля в зависимости от изменения цен. На финансовую помощь могут рассчитывать дети, находящиеся под опекой соцслужб, — с пятого класса до достижения 18 лет.

"Несмотря на то, что это социальный проект, что это финансовая помощь, важно, чтобы эти дети учились управлять своими деньгами. Это средства, которые несовершеннолетний получает лично, сможет тратить их по своему усмотрению, но, конечно, по совету и под присмотром взрослого, под опекой которого находится", — сказал премьер Павел Филип.

Финансовую помощь предоставят с 1 января 2018 года. На эти цели в госбюджете предусмотрено 10,4 миллиона леев.