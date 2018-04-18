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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон о том, с кем должна дружить Молдова: надо исходить из нацинтересов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Президент Молдовы высказался по поводу внешней политики республики и рассказал, с кем должна сотрудничать наша страна.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что республика должна дружить как с Западом, так и с Востоком, исходя из национальных интересов страны. Соответствующее заявление он озвучил в среду на брифинге с белорусским лидером Александром Лукашенко, находящимся в эти дни с официальным визитом в Молдове.

"Нам импонирует позиция Белоруссии, которая во внешней политике исходит из национальных интересов. Считаю, что Молдова должна дружить со всеми, но не с кем-то против кого-то. У нас будут хорошие отношение со странами ЕС, будем дружить с Белоруссией, Россией, будем дружить и Западом, и с другими партнерами, исходя из национальных интересов Молдовы", — сказал Додон. 

Молдова, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, если и можно брать что-то хорошее у партнеров или с Запада, или с Востока, то надо это делать, чтобы граждане Молдовы жили лучше.

"Хочу поблагодарить Александра Григорьевича за поддержку нашего стремления получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Надеемся, что в мае, когда состоится следующее заседание высшего совета ЕАЭС, это решение будет окончательно оформлено", — добавил Додон.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По данным опроса "Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в Молдове", свыше 50% жителей Молдовы в случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполитического вектора развития республики выбрали бы вступление в ЕАЭС.

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Теги:
сотрудничество, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Восток, Запад, ЕАЭС, Молдова
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