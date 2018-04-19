В Кишиневе вместе с "лежачими полицейскими" исчезнет совесть

Зачем городским дорогам нужны искусственные неровности, если и естественных хватает, и что может произойти, если "лежачие полицейские" исчезнут?

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Нику Гончар. Долгое время в Кишиневе да и по всей Молдове водители и правозащитники горячо обсуждают вопрос о том, нужны ли на проезжей части "лежачие полицейские".

Сторонники этого элемента дорожного "декора" утверждают, что он необходим для снижения количества аварий, — водители тормозят, чтобы не повредить машину. Оппоненты же отмечают большие неудобства для пассажиров и рост шансов превратить автомобили в сущую рухлядь.

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Есть и более объективное, экспертное мнение, когда специалисты призывают действовать по принципу "целостности овец и насыщения волков". Например, экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что "лежачие полицейские" на кишиневских дорогах сделаны без соблюдения технологических норм, что превращает их в опасный и вредный для здоровья аттракцион.

"Искусственные неровности не той ширины, какой должны быть по стандарту — они уже. Автомобиль проезжает их намного быстрее, удар получается больше. Машина и водитель получают от этого удара ускорение 4.6 g. И не только водитель и машина, но и товары в машине", — сказал Унгуряну.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Перегрузки при форсировании молдавских "лежачих полицейских" с рекомендуемой скоростью не просто велики, а огромны, утверждает эксперт.

"У самолета при взлете допустимые нормы 2.5 g, а у автомобиля при скорости 30 километров в час — 4.6. Даже самые "дикие" карусели и аттракционы рассчитаны на ускорение 3.5 g. И это ускорение испытывают и пассажиры электротранспорта", — с негодованием отметил эксперт.

Кроме того, многие водители сознательно объезжают эти искусственные неровности, чтобы не "ломать свою машину еще больше". Такие автолюбители выезжают на встречную полосу, подвергая риску свою жизнь и жизни окружающих, как водителей, так и пешеходов.

"Лично видел, как на Ботанике, на улице Христо Ботева, два водителя, ехавшие по противоположным сторонам дороги, решили одновременно объехать одну и ту же искусственную неровность. И столкнулись! Давайте не забывать, что "лежачие полицейские" установлены близ школ, детсадов, больниц — словом, мест, где часто ходят дети и люди в целом", — отметил для Sputnik заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.

Безусловно, размеры и параметры "лежачих полицейских" нужно высчитывать исходя из того, как работает организм человека, а также учитывая технические характеристики автомобилей. Но в тех местах, где искусственных неровностей нет, отсутствует и совесть у автолюбителей. Для наглядности корреспондент Sputnik провел видеоэксперимент, сняв, как двигаются автомобили на улице Колумна, где есть "лежачий полицейский", и на улице Дософтея, где оный не установлен. Эти участки обеих дорог находятся в непосредственной близости друг от друга, у здания Управления городского электротранспорта, не доезжая до круга на Скулянке.

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На видеозаписи видны разительные отличия в образе поведения автолюбителей. Если на участке с искусственной неровностью водители волей-неволей вынуждены притормаживать, то там, где "лежачего полицейского" нет, шоферы "дают газу", абсолютно не замечая… пешеходного перехода. Переходить дорогу в том месте поистине страшно. В этом вы можете убедиться, посмотрев видеозапись.

Поэтому "лежачие полицейские" из города исчезнуть не должны. Разве что на зимний период, как того требуют утвержденные правила. Ведь каждого водителя не перевоспитаешь. Вот и будут эти неровности им вместо совести. Побольше бы таких устройств на наших дорогах, но, главное, чтобы они были сделаны по всем необходимым параметрам.