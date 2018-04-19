Неожиданная опасность может унести десятки жизней в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Андрей Петрик. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"… Эта пословица в Молдове активно работает по сей день. Так сложилось, что по многим вопросам развития общества и государства у нас давно было принято полагаться на "авось", особенно в муниципальном хозяйстве Кишинева в последние, как минимум, десять лет.

Красноречивым доказательством укоренившейся бесхозяйственности в городе служат фонарные столбы, многие из которых давно "не прочно стоят на ногах", напоминая своеобразные знаки вопроса к тем чиновникам и ответственным лицам, которые должны были следить за их технической эксплуатацией.

К сожалению, многие из этих "бетонных великанов" стоят на честном слове. Потому что иначе ситуацию с покосившимися над головами кишиневцев фонарными столбами, масса каждого из которых варьируется у отметки в одну тонну, не назовешь.

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Какую опасность несут для здоровья и даже жизни кишиневцев и гостей столицы фонарные столбы, накренившиеся повсеместно по городу над обочинами в виде печальных загогулин, над зонами, где мирно и вальяжно прогуливаются горожане?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

"Эти столбы служат не только для освещения улиц, но и являются опорами для высоковольтных линий электропередач, троллейбусных проводов. Эти изношенные коммуникации являются местом для размещения масштабных рекламных панно. Все это увеличивает нагрузку на и без того изношенные бетонные конструкции, и, поскольку комплексной экспертной оценки их состояния нет, никто не может уверенно сказать, когда они упадут на головы ни в чем не повинных людей", — подчеркнул собеседник.

Последствия падения этих столбов, по словам эксперта, могут привести к ужасающим последствиям. Мало того, что над головами горожан нависла ежесекундная опасность, в случае падения такой коммуникации на оживленном участке автотрассы в Кишиневе может возникнуть настоящая катастрофа. Помимо масштабного ДТП, достаточно сказать, что оборванные троллейбусные линии с напряжением свыше 600 вольт, прикрепленные к таким железобетонным "махинам", могут в одно мгновение унести не одну человеческую жизнь.

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"Нужна тотальная экспертиза этих коммуникаций, ведь их сейсмоустойчивость закладывалась с запасом в 7,5 баллов по шкале Рихтера. Фундамент таких столбов должен прочно залегать в грунт на глубину не менее одного метра, залит железобетонным раствором. В нынешнем, изношенном, покосившемся состоянии вряд ли многие из таких коммуникаций выдержат подземные толчки в 4-5 баллов. Более того, сильный, порывистый ветер, непогода, обычные дожди могут привести к падению этих столбов, 90 процентов из которых установлены в советское время. Несчастье может произойти в любой момент", — подчеркнул эксперт.

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Вопрос обеспечения безопасности гражданского населения Кишинева, по словам Лупашку, мало кого волнует. Да, в Кишиневе есть службы, призванные оберегать горожан от различных видов бедствий, но, как правило они действуют, когда уже "грянул гром". А вопрос предупреждения несчастных случаев, их возможных последствий поставлен из рук вон плохо.

"Предупреждения чрезвычайных ситуаций в случае стихийных бедствий или землетрясений касается не только возможного "столбопада", но и старых деревьев, мостов, виадуков, импровизированных пристроек, дополнительных, наспех прилепленных к существующим балконам, "флигельков". Проблем, касающихся безопасности горожан, — масса. Но на все это, к сожалению, закрывают глаза уже порядка четверти века", — подытожил собеседник.